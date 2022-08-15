Фактор ЗСУ може стати наріжним каменем у формуванні майбутньої архітектури безпеки Європи, - політолог Цибулько

Про це в ефірі Еспресо розповів політолог Володимир Цибулько.

"Україна є занадто вагомими фактором для переформатування ЄС. У старої Європи зараз в рамках Європарламенту є можливість формувати політику в інтересах вісі Франція - Німеччина. Вони спочатку боялись Британії і не давали їхнім ініціативам розвернутися. Британці зрозуміли, що ЄС входить у тягомотну історію, коли все впирається у розмір огірків, а не в місце і роль європейської безпеки. Бюрократія ЄС загнала Європу у дуже споживчий формат, а не в стратегічний", - сказав він.

За словами Цибулька, поява України в Європі змусить переформувати склад Європарламенту.

"Центральноєвропейський конгломерат країн сформує свій ЄП, він завжди матиме певну більшість в голосах. Йдеться про країни Тримор'я. Більшість цих країн входять є пострадянськими країнами або з орбіти радянського впливу і вони формують більш радикальний дискурс у стосунках з РФ, що не подобається старій Європі", - додав політолог.

Він додав, що Німеччина та Франція після початку агресії проти України в 2014 році нарощували свою присутність на російському ринку.

"В них є ще пам'ять про доволі ситу Росію з доходами приблизно у $1 тис. на одного працюючого. А зараз Росія бідна, цього ринку уже не повернути. РФ не повернеться на ті економічні рівні, про які вони мріють. Чи не раціональніше вкладатись в Україну, створювати достойний споживчий ринок, який би забезпечив і збут величезної кількості продукції?", - вважає Цибулько.

За його словами, з Україною ЄС буде іншим.

"Україна претендує на провідну роль в деяких галузях. Наприклад, в оборонній, бронетехніці, в радіолокації. У космічній галузі досить помітну роль відіграватиме. Перерозподілиться ринок, роль, тих чи інших країн в рамках ЄС. Український авіаційний, ракетний сегмент міг би посилити Європу. І є ще фактор ЗСУ. Станом на зараз, це найбоєздатніша армія на території Європи. Цей фактор може бути наріжним каменем формування майбутньої архітектури безпеки цілої Європи", - підсумував політолог.