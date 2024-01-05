Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Фалафель з нуту. Класичний рецепт приготування
Інфографіка

Фалафель з нуту. Класичний рецепт приготування

5 січня, 2024 п'ятниця
11:17
рецепти Це фалафель, крихітко

Фалафель з нуту - обсмажені у фритюрі кульки із подрібненого турецького гороху із зеленню та спеціями. Просто і нашвидкуруч виходить хрумка ароматна і корисна закуска - фалафель. Також фалафель можна приготувати із начинкою всередині

рецепт приготування фалафеля з нуту

Інгредієнти, фалафель:

  • нут - 200 г
  • вода - 900 мл
  • цибуля - 1 шт.
  • часник - 4 зубч.
  • зелень (кроп, петрушка, кинза - за смаком) - 100 г
  • пшеничне борошно - 50 г
  • сіль - 10 г 
  • сода - 5 г
  • перець чорний мелений - 3 г
  • перець червоний мелений - 3 г
  • паприка (солодка) - 3 г
  • каррі - 0.5 чайн. л.
  • мелений коріандр - 10 г 
  • олія (для фритюру) - 100 мл

Покрокове приготування, фалафель:

  • нут переберіть
  • залийте його водою 
  • промийте
  • знову залийте водою 
  • залиште при кімнатній температурі для набухання на ніч- горошини вберуть усю воду, якщо рідина залишиться, тоді її треба злити (або ж нут можна не замочувати у воді, а відварити до напівготовності)
  • цибулю та часник очистіть, зелень промийте, цибулю наріжте невеликим кубиком, часник пропустіть через прес, зелень дрібно поріжте
  • подрібніть нут за допомогою блендера  - структура має бути однорідна
  • подрібніть також зелень та цибулю з часником
  • змішайте в чаші подрібнені нут, зелень та цибулю з часником
  • додайте до підготовлених продуктів спеції
  • налийте пару столових ложок холодної води і додайте харчову соду
  • всю масу ретельно перемішайте 
  • накрийте на пів години пакетом чи кришкою
  • додайте до нутової маси борошно
  • все перемішайте
  • змочіть руки в холодній воді і почніть скочувати з нутової маси кульки, щоб вони були невеликі і легко просмажилися в олії 
  • розігрійте в сковороді або сотейнику олію до дуже гарячого стану
  • викладайте кульки в сковороду і обсмажуйте їх з усіх боків на середньому вогні
  • обсмажені кульки викладіть на паперовий рушник, щоб у нього увібралася зайва олія 
  • готовий фалафель подавайте зі свіжою зеленню та улюбленим соусом.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
5 січня, 2024 п'ятниця
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
Павло Клімкін
3 січня, 2024 середа
Клімкін пояснив, чому Захід зволікає з наданням Україні далекобійної зброї
US Department of Defense
3 січня, 2024 середа
У Defense Express розповіли, скільки F-16 і коли отримає Україна
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.99
  • EUR
    Купівля 41.82
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
11:30
Оновлено
Південна та Північна Корея
Південна Корея почала військові навчання у відповідь на артобстріл КНДР
11:07
Ексклюзив
Карта. Луганщина_2612
Сили оборони завдали значних втрат ворогу на Куп'янському напрямку, - 14-та ОМБ
10:52
Оновлено
Маріупольський драмтеатр
Мер італійської Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації
10:40
Оновлено
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 січня: долар та євро подорожчали
10:15
СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачав харчі для росіян на ТОТ Херсонщини
10:03
OPINION
Володимир Горбач
Хто наводить російські ракети на наші зброярні
10:01
Ексклюзив
Сергій Братчук
Братчук розповів, які військові об'єкти були уражені в Криму
09:59
Роквелл B-1 Лансер
У США розбився надзвуковий бомбардувальник B-1B Lancer
09:43
Оновлено
обстріл, ППО
РФ двічі з вечора запустила "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
09:42
Угорщина
Угорське командування вперше очолило військову місію ЄС у Боснії й Герцеговині
08:58
Україна_Словаччина
Словаччина надасть Україні гуманітарну допомогу на понад 200 тис. євро: що в пакеті
08:58
Хезбола, Ліван
В Ізраїлі заявили, що готові до дипломатичної угоди з Хезболлою
08:28
Держдепартамент США
У держдепі заявили, що військова підтримка України буде меншою, ніж торік: названо причину
08:21
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
08:06
OPINION
Єгор Чечеринда
Про "Всьо пропало!", конвенцію Монтре та британські мінні тральники для України
08:01
Олександра Матвійчук
Права людини під час війни. Конспект лекції Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук
07:58
Оновлено
війна з Росією
Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 30 артсистем та 14 бронемашин, - Генштаб
06:49
У Пентагоні спростували інформацію про утилізацію "непридатних" ракет ATACMS
06:47
Ентоні Блінкен
Блінкен летить на Близький Схід: в Греції говоритиме про допомогу Україні
06:11
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 92
05:59
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе готовий заплатити десятки мільйонів євро, щоб покинути ПСЖ влітку, - ЗМІ
04:52
Путін та Кім Чен Ин
Росія отримала балістичні ракети від КНДР: Радбез ООН збереться для обговорення
03:59
російські полонені
Україна опублікувала новий список російських полонених, від яких відмовилась влада РФ
03:41
У Пентагоні окреслили, коли українські льотчики завершать навчання на F-16
02:29
Росія продовжує продукувати фейки
"В ЗСУ "на нулі" воює солдат з синдромом Дауна": росіяни поширюють фейкове відео
00:50
Оновлено
Сергій Наєв
"Нічого екстраординарного": Ігнат прокоментував слова Наєва про наявність в України ракет до ПЗРК для відбиття кількох атак РФ
00:48
"Барселона", Френкі Де Йонг
"Барселона" перемогла "Лас-Пальмас" та наблизилась до "Реалу" і "Жирони" у чемпіонській гонці Ла Ліги
00:33
Олександр Лукашенко
Російським і білоруським юнакам не дозволили змагатись на Олімпіаді-2024
00:27
Оновлено
Бєлгород
У Бєлгороді й окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни повідомили про роботу ППО
00:05
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела в Чорне море ракетоносій "Адмірал Макаров"
2024, четвер
4 січня
23:55
Керченський міст
Соратниця Аксьонова, яка готує дітей з Криму до війни з Україною, отримала підозру
23:32
напис на стародавньому дакійському сфінксі
Після 100 років досліджень науковці розшифрували напис на стародавньому сфінксі
23:26
Ексклюзив
у Солом'янському районі Києва розбирають завали
"Допомагають цілим містом": у Солом'янському районі Києва розбирають завали та продовжують відновлювальні роботи
22:19
Литва прапор
Уряд Литви шукає можливості закрити російські школи після стрілянини в закладі освіти
22:16
Володимир Путін та Кім Чен Ин
КНДР надала РФ балістичні ракети, які використали для ударів по Україні, - Білий дім
22:10
Оновлено
оператор "Київстар"
СБУ: російські хакери перебували в системі "Київстар" принаймні з травня 2023 року. У компанії прокоментували
21:43
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Нардеп Наливайченко розповів, про що йтиметься на засіданні Ради Україна - НАТО
21:35
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Державою не дотримуються гарантовані Конституцією права громадян: адвокатка Пушина про справу Жеваго
21:33
Тарас Кремінь
У 2023 році зафіксовано рекорд зі звернень щодо порушень мовного закону. На що скаржилися найбільше
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV