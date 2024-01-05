Південна Корея почала військові навчання у відповідь на артобстріл КНДР
Інфографіка
Фалафель з нуту. Класичний рецепт приготування
Фалафель з нуту - обсмажені у фритюрі кульки із подрібненого турецького гороху із зеленню та спеціями. Просто і нашвидкуруч виходить хрумка ароматна і корисна закуска - фалафель. Також фалафель можна приготувати із начинкою всередині
Інгредієнти, фалафель:
- нут - 200 г
- вода - 900 мл
- цибуля - 1 шт.
- часник - 4 зубч.
- зелень (кроп, петрушка, кинза - за смаком) - 100 г
- пшеничне борошно - 50 г
- сіль - 10 г
- сода - 5 г
- перець чорний мелений - 3 г
- перець червоний мелений - 3 г
- паприка (солодка) - 3 г
- каррі - 0.5 чайн. л.
- мелений коріандр - 10 г
- олія (для фритюру) - 100 мл
Покрокове приготування, фалафель:
- нут переберіть
- залийте його водою
- промийте
- знову залийте водою
- залиште при кімнатній температурі для набухання на ніч- горошини вберуть усю воду, якщо рідина залишиться, тоді її треба злити (або ж нут можна не замочувати у воді, а відварити до напівготовності)
- цибулю та часник очистіть, зелень промийте, цибулю наріжте невеликим кубиком, часник пропустіть через прес, зелень дрібно поріжте
- подрібніть нут за допомогою блендера - структура має бути однорідна
- подрібніть також зелень та цибулю з часником
- змішайте в чаші подрібнені нут, зелень та цибулю з часником
- додайте до підготовлених продуктів спеції
- налийте пару столових ложок холодної води і додайте харчову соду
- всю масу ретельно перемішайте
- накрийте на пів години пакетом чи кришкою
- додайте до нутової маси борошно
- все перемішайте
- змочіть руки в холодній воді і почніть скочувати з нутової маси кульки, щоб вони були невеликі і легко просмажилися в олії
- розігрійте в сковороді або сотейнику олію до дуже гарячого стану
- викладайте кульки в сковороду і обсмажуйте їх з усіх боків на середньому вогні
- обсмажені кульки викладіть на паперовий рушник, щоб у нього увібралася зайва олія
- готовий фалафель подавайте зі свіжою зеленню та улюбленим соусом.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+3°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.99
- EUR Купівля 41.82Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
10:52
Оновлено
Мер італійської Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації
10:40
Оновлено
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
09:43
Оновлено
РФ двічі з вечора запустила "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
00:50
Оновлено
"Нічого екстраординарного": Ігнат прокоментував слова Наєва про наявність в України ракет до ПЗРК для відбиття кількох атак РФ
00:48
"Барселона" перемогла "Лас-Пальмас" та наблизилась до "Реалу" і "Жирони" у чемпіонській гонці Ла Ліги
2024, четвер
4 січня
23:26
Ексклюзив
"Допомагають цілим містом": у Солом'янському районі Києва розбирають завали та продовжують відновлювальні роботи
22:10
Оновлено
СБУ: російські хакери перебували в системі "Київстар" принаймні з травня 2023 року. У компанії прокоментували
21:35
Ексклюзив
Державою не дотримуються гарантовані Конституцією права громадян: адвокатка Пушина про справу Жеваго