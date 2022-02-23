Фани фінського хокейного клубу зажадали негайного виходу з російської КХЛ
Фанклуб фінського "Йокеріта" зажадав негайного виходу команди зі складу Континентальної хокейної ліги.
Про це йдеться у заяві фанклубу в Instagram.
Фани переконані, що подальша участь клубу в Континентальній хокейній лізі на тлі російської агресії проти України завдасть шкоди репутації "Йокеріта".
"Ми вимагаємо негайного виходу "Йокеріта" з КХЛ. Ми звертаємось до вас, як до осіб, які приймають рішення: захистіть команду, прибравши емблему клубу зі складу учасників КХЛ. Продовження ігор завдасть незліченної шкоди репутації всього клубу, яка, можливо, ніколи не буде відновлена", — йдеться в заяві фанатів.
Клуб вже заявив, що має зобов'язання та повинен дотримуватися їх у КХЛ.
"Йокеріт" несе відповідальність як роботодавець.На даний момент ми уважно стежимо за ситуацією та ведемо активний діалог із усіма зацікавленими сторонами. Ми також уважно стежитимемо за рішеннями, пов'язаними з можливими санкціями, і стежитимемо за їх виконанням у наших вчинках", — повідомили у клубі.
Фінський клуб виступає в КХЛ восьмий сезон.
У лізі, головним спонсором якої є Газпром, грають 19 клубів з Росії та по одній команді з Фінляндії, Латвії, Китаю, Казахстану та Білорусі.
У 2012 - 2014 роках в КХЛ виступав український "Донбас".
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