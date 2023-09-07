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"Людина-павук: Крізь Всесвіт" - фантастична анімаційна прем’єра на SWEET.TV

7 вересня, 2023 четвер
10:10
Культура

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV прем’єра анімаційного фільму "Людина-павук: Крізь Всесвіт". Це продовження мультфільму 2018 року. І в новій стрічці на героя чекають ще більше захопливих пригод

Дивитися "Людина-павук: Крізь Всесвіт" на SWEET.TV можна на телевізорі, планшеті, комп’ютері, смартфоні і через X-box.

Успіх анімаційної стрічки "Людина-павук: Навколо всесвіту" не залишив ніяких сумнівів:  продовження пригод Майлза ― підлітка, якого вкусив радіоактивний павук, ― неодмінно буде. Цікаво, що Sony розпочало розробку сиквелу ще до виходу першої частини у прокат. Щось відчували. Офіційно про новий фільм повідомили у 2019 році, а активна робота розпочалася влітку 2020.

Про що фільм "Людина-павук: Крізь Всесвіт"

Батько Гвен Стейсі не знає, що його донька є супергероїнею, яку він звинувачує у смерті Пітера Паркера. Тож коли дівчина зізнається йому, він намагається її заарештувати.

В цей час Майлз у своїй реальності звикає до ролі супергероя. Якось у мінімаркеті він зустрічає вченого на прізвисько Пляма ― на його тілі є портали, що виникли після вибуху колайдера. Пляма використовує їх, щоб подорожувати світами і чинити злодійства. Майлз намагається його зупинити. Те саме прагне і Гвен, яка слідкує за Плямою.

Тож Гвен і Майлз зустрічаються знову. Більш того, хлопець знайомиться з "Товариством Павуків", до якого входять "павучі" супергерої з різних всесвітів. Майлза починають переслідувати ведіння, як вчений вбиває його батька. Хлопець прагне врятувати тата навіть попри те, що це загрожує неймовірними наслідками для мультивсесвіту. А Товариство не може цього допустити.

Фінал історії вас вразить так, що ви декілька секунд будете сидіти не кліпаючи.

Неймовірні світи: на що вони схожі

Головний задум був в тому, щоб різні світи сприймалися візуально по-різному. Тому у фільмі все виглядає так, наче кожен світ вимальовував інший художник. В цьому мультфільмі використовувалися нові техніки і інструменти анімації. Над проєктом працювала найбільша команда, яка колись працювала над мультфільмом ― 1000+ спеціалістів. І створили вони 240 персонажів.

У творців була амбітна ціль ― вражати глядача кожного разу, коли він разом з героєм потрапляє в нову альтернативну реальність. І щоб художній стиль відповідав стилю самого всесвіту.

Наприклад, Земля-65. Це дім Гвен, експресивної, емоційної і сміливої дівчини з неймовірними відтінками характеру. І її світ виглядає як "імпресіоністична акварель". Цей стиль також мав нагадати глядачам, особливо фанатам, про обкладинки коміксу Spider-Gwen.

Мумбаттан ― це Мумбаї + Мангеттен ― всесвіт Землі-50101, заснований на серії коміксів "Людина-павук: Індія". Нуєва-Йорк, футуристичний Нью-Йорк, прийшов зі світу Марвел 2099. В його основі ― неофутуристичні ілюстрації Сіда Міда.

Також тут є всесвіт Lego, чи Земля-13122. Сцени Lego створив чотирнадцятирічний блогер, який публікував на YouTube трейлери до фільмів у стилі Lego.

Spider-Punk — альтернативна суміш всесвіту Людини-павука та оригінального Бродяги (1969). На вдосконалення унікального візуального колажного стилю Spider-Punk пішло понад 2 роки.

Здобутки фільму і цікаві факти

На Rotten Tomatoes фільм має рейтинг 95% від критиків і 94% від глядачів.  Консенсус-висновок говорить: "Фільм „Людина-павук: Крізь Всесвіт“ так само візуально яскравий та насичений екшном, як і попередня частина, захоплює від початку та тримає до фіналу".

Світові касові збори фільму ― $688 млн. Цікаво, що планка загальних касових зборів першої частини ― $384 млн ― була досягнута сиквелом лише за 12 днів.

Фільм є найкасовішим анімаційним проєктом Sony. До цього рекорд належав "Смурфикам" (2011), які заробили $563 млн.

Також цікаво порівняти це продовження павучої історії з фільмом "Людина-павук 2" (2014). Попри те, що фільм з Ендрю Ґарфілдом зібрав $708,98 млн, саме "Людину-павука: Крізь Всесвіт" можна вважати більш прибутковим. А все через бюджети стрічок: на створення анімаційного фільму пішло $150 млн., художнього ― $200 млн (хоча іноді вказується сума до $290 млн).

І ще трішки про касу. Фільм обійшов "Крижане серце 2" за популярністю і зборами в Індії. Мабуть, Мумбаттан тут зіграв важливу роль.

Фільм вже має три нагороди. "Золотий трейлер" ― за "Найкращий анімаційний сімейний фільм". А також дві нагороди від Асоціації кінокритиків Голлівуду "Midseason Film Awards": "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер".

При тривалості в 2 години 20 хвилин (140 хвилин) ― це найдовший американський анімаційний фільм. Він випередив попереднього рекордсмена "Consuming Spirits" (2012) на 4 хвилини.

СПОЙЛЕР Фінал фільму вражаючий і неочікуваний. Другий співрежисер Дос Сантос порівняв його з фіналом "Зоряних війн: Імперія наносить удар у відповідь": "Ми сподіваємося, що це гарна підказка про те, що буде в третьому фільмі, тому що ми хочемо, щоб люди були в захваті від того, що буде далі…". Очікується, що продовження ― фільм "Людина-павук: По той бік Всесвіту" ― вийде 29 березня 2024 року.

А ще у фільмі є згадка про останній (чи все ж таки не останній) фільм про Павука з Томом Голландом.  Тут можна почути, що якби не Доктор Стрендж та той маленький ботанік на Землі-199999

А ще зацініть, як точно творці попрацювали з хронометражем. У Майлза є 1 година, щоб виправити те, що він накоїв. Титри з’являються через 1 годину 10 хв. після того як він дізнається про це.

SWEET.TV ― всесвіт фантастичного кіно

Супергеройське кіно займає особливе місце в кінозалі національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

Супергеройське кіно Marvel і DC. Улюблені стрічки про Месників, Бетмена, Хижу пташку, Людей Х ви знайдете на SWEET.TV. Звісно, українською, без реклами і у відмінній якості.

Супергеройські мультфільми і мультсеріали. Перша частина подорожі Майлза-Павука, серіал про Людину-павука, черепашок-мутантів та інші неймовірні анімації ― все це є також в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV.

Власний дубляж супергеройського кіно. У 2002 році вийшов фільм "Людина-павук" з Тобі Маґвайром, який при бюджеті $139 млн заробив понад $821 млн. Як тільки фільм потрапив до національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV, тут почали роботу над його дубляжем українською. І це сталося завдяки проєкту "Hollywood українською", який запустили в SWEET.TV спеціально для того, щоб відомі фільми, які не мали якісного дубляжу чи озвучки українською, отримали її. І в рамках цього проєкту було створено дубляж до двох фільмів про Павука, а також до ще сотень одиниць контенту.

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV ― це завжди про якісний контент. Глядачі тут знайдуть фільми на будь-який смак. І це одна з найголовніших  переваг SWEET.TV – щоб кожен був задоволений тим, що щодня може увімкнути кіно під свій настрій для вечірнього (і не тільки) перегляду. Бо фільми ― то один з найкращих антистресів  та способів просто перезавантажити мозок і відпочити.

Тож дивіться якісне, дивіться українською, дивіться фільми на зручному пристрої всюди разом зі SWEET.TV.

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