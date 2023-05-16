Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

Він зазначив, що називати теперішній російський режим можна як завгодно, проте все ж треба знайти коректне для нього визначення.

"Фашисти колись у Муссоліні називали себе фашистами, а нацисти називали себе нацистами. Цей режим не буде називати себе якось на кшталт рашизму. Так, може бути, але нам потрібно також зрозуміти для себе і головне - це дійсно головне - пояснити іншим, що цей режим реваншистський", - зауважив Клімкін.

Ексміністр зазначив, що цей режим готовий іти на злочини, аби реалізувати свою ідеологію реваншизму. На його думку, такий спосіб режим РФ іде до повної диктатури. Як приклад він навів зміни в російському законі про іноземних агентів.

"Вони зараз не поодинці призначають так званих іноземних агентів, але зараз хочуть внести в закон ще зміни, які фактично запровадять визначення так званої третьої особи. І це означає, що кожна людина навіть не знаючи, що хтось визначений як іноземний агент, може бути засуджена і покарана за будь-який зв’язок. За читання посту в інтернеті тощо. І це фактично повна зачистка. Це те, що було в класичних диктатурах", - сказав ексміністр.

Клімкін додав, що раніше Росія була автократичною державою, сфокусованою на Путіні. Проте, за його словами, зараз вона опинилася на шляху диктатури й зачищає всіх, хто скаже щось, що не подобається владі.

"Це зачистка реальності під сьогоднішню російську реваншистську ідеологію", - підсумував він.