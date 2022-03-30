FavBet, American Express та Webmoney, - у Мінцифри повідомили про нові технологічні компанії, які залишають ринок Росії та Білорусі
Цифрова блокада РФ та її партнера триває
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Сьогодні до санкцій від технологічних компаній проти країни-агресора приєдналися:
- American Express призупиняє торгові операції у РФ та Білорусі
- Webmoney — усі операції з рублями заборонені.
- Провайдер потокового телебачення Roku видалив російську державну телевізійну мережу RT у США.
- У Росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют.
- Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з Росії.
- LetyShops, найбільший кешбек-сервіс на просторах СНД, заморозив рахунки та припинив виплачувати гроші на картки російських банків.
- Bet365, провідна закордонна букмекерська контора, пішла з російського ринку.
- FavBet — за попередньою інформацією, один із найвідоміших українських букмекерів став утримувати кошти російських гравців та переказувати їх на користь армії України.
- BTC-Alpha — призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.
- CEX IO — заборонила росіянам створювати нові облікові записи.
- Kuna — припинила роботу з рублями.
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