FavBet, American Express та Webmoney, - у Мінцифри повідомили про нові технологічні компанії, які залишають ринок Росії та Білорусі

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сьогодні до санкцій від технологічних компаній проти країни-агресора приєдналися:

American Express призупиняє торгові операції у РФ та Білорусі

Webmoney — усі операції з рублями заборонені.

Провайдер потокового телебачення Roku видалив російську державну телевізійну мережу RT у США.

У Росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют.

Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з Росії.

LetyShops, найбільший кешбек-сервіс на просторах СНД, заморозив рахунки та припинив виплачувати гроші на картки російських банків.

Bet365, провідна закордонна букмекерська контора, пішла з російського ринку.

FavBet — за попередньою інформацією, один із найвідоміших українських букмекерів став утримувати кошти російських гравців та переказувати їх на користь армії України.

BTC-Alpha — призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.

CEX IO — заборонила росіянам створювати нові облікові записи.

Kuna — припинила роботу з рублями.

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