ФБР не мало підстав розслідувати зв’язок Трампа з Росією, - звіт спецпрокурора США
Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джон Дарем опублікував звіт за підсумками чотирьох років розслідування дій ФБР зав’язків між штабом Дональда Трампа із Росією
Про це повідомляє CNN.
Дарем дійшов висновку, що ФБР не повинно було починати розслідування зв’язків між кампанією Трампа та Росією під час виборів президента США 2016 року, оскільки використовувало для ухвалення цього рішення "сирі, непроаналізовані та непідтверджені розвідувальні дані".
Цей висновок суперечить результатам перевірки генерального інспектора Міністерства юстиції США, який так само виявив проблеми з розслідуванням ФБР, але дійшов висновку, що підстави для його початку все ж були.
Як констатує Дарем, з боку певних співробітників ФБР, які безпосередньо займалися справою Трампа, існувала "схильність до початку розслідування" проти експрезидента США. Водночас спецпрокурор не рекомендував висувати нові звинувачення щодо причетних до розслідування чи вносити будь-які зміни в роботу правоохоронних органів.
- Раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що досяг би миру в Україні за 24 години, посадивши за стіл переговорів президента Зеленського і Путіна. Тільки для цього, за словами Трампа, йому потрібні повноваження президента Сполучених Штатів.
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