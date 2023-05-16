ФБР не мало підстав розслідувати зв’язок Трампа з Росією, - звіт спецпрокурора США

Про це повідомляє CNN.

Дарем дійшов висновку, що ФБР не повинно було починати розслідування зв’язків між кампанією Трампа та Росією під час виборів президента США 2016 року, оскільки використовувало для ухвалення цього рішення "сирі, непроаналізовані та непідтверджені розвідувальні дані".

Цей висновок суперечить результатам перевірки генерального інспектора Міністерства юстиції США, який так само виявив проблеми з розслідуванням ФБР, але дійшов висновку, що підстави для його початку все ж були.

Як констатує Дарем, з боку певних співробітників ФБР, які безпосередньо займалися справою Трампа, існувала "схильність до початку розслідування" проти експрезидента США. Водночас спецпрокурор не рекомендував висувати нові звинувачення щодо причетних до розслідування чи вносити будь-які зміни в роботу правоохоронних органів.