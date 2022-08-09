Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Дональда Трампа.

"Вони навіть зламали мій сейф", - наголосив експрезидент.

За даними двох обізнаних джерел, обшук був пов’язаний зі звинуваченнями у справі про те, що оточення Трампа неналежним чином вивезло з Білого дому ящики з президентськими документами після завершення його повноважень. Одне з джерел зауважило, що рейд ФБР тривав "упродовж годин".

Трамп, який першим підтвердив проведення обшуку, заявив, що територія його будинку була заблокована великою групою агентів ФБР. Він також зазначив, що зв’язувався з відповідними урядовими установами, наголосивши, що цей рейд "не був необхідним або доречним".

При цьому, як зауважує видання, у момент обшуку Трамп перебував не в маєтку в Мар-а-Лаго, а у Трамп-Тауер у Нью-Йорку.

Відзначимо, що напередодні Зеленський провів розмову з експрезидентом США Біллом Клінтоном.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb