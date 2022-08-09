ФБР провело обшук у маєтку експрезидента США Дональда Трампа, - ЗМІ
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР провели обшук у його будинку в Мар-а-Лаго, штат Флорида
Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Дональда Трампа.
"Вони навіть зламали мій сейф", - наголосив експрезидент.
За даними двох обізнаних джерел, обшук був пов’язаний зі звинуваченнями у справі про те, що оточення Трампа неналежним чином вивезло з Білого дому ящики з президентськими документами після завершення його повноважень. Одне з джерел зауважило, що рейд ФБР тривав "упродовж годин".
Трамп, який першим підтвердив проведення обшуку, заявив, що територія його будинку була заблокована великою групою агентів ФБР. Він також зазначив, що зв’язувався з відповідними урядовими установами, наголосивши, що цей рейд "не був необхідним або доречним".
При цьому, як зауважує видання, у момент обшуку Трамп перебував не в маєтку в Мар-а-Лаго, а у Трамп-Тауер у Нью-Йорку.
- Відзначимо, що напередодні Зеленський провів розмову з експрезидентом США Біллом Клінтоном.
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