Зеленський мав розмову з експрезидентом США Клінтоном
Президент Володимир Зеленський провів розмову з експрезидентом США Біллом Клінтоном
Про це Зеленський повідомив в Telegram.
"Надзвичайно важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Вдячний 42-му Президенту США Біллу Клінтону за розмову та особисту підтримку нашої держави!", - зазначив президент України.
- Нагадаємо, заступник міністра оборони Колін Кал під час брифінгу в Пентагоні заявив, що втрати особового складу ЗС РФ на війні коливаються у межах від 70 до 80 тис. вбитих і поранених.
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