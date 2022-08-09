Зеленський мав розмову з експрезидентом США Клінтоном

Про це Зеленський повідомив в Telegram.

"Надзвичайно важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Вдячний 42-му Президенту США Біллу Клінтону за розмову та особисту підтримку нашої держави!", - зазначив президент України.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Колін Кал під час брифінгу в Пентагоні заявив, що втрати особового складу ЗС РФ на війні коливаються у межах від 70 до 80 тис. вбитих і поранених.

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