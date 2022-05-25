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ФБР запобігло замаху на колишнього президента США

25 травня, 2022 середа
12:49
Світ Джордж Буш

Федеральне бюро розслідувань запобігло замаху на 43-го президента США Джорджа Буша

Про це повідомляє Міністерство юстиції США

Замах на 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого планував виходець з Іраку, ймовірно, пов'язаний з "Ісламською державою". 

52-річний житель міста Коламбус, що у штаті Огайо, Шіхаб Ахмед Шіхаб, який приїхав до США в 2020-му, планував замах на Буша з минулого року. Він стежив за експрезидентом у Далласі, записав відео біля резиденції політика, а також збирався переправити до США через Мексику інших учасників замаху з Іраку, Туреччини, Єгипту та Данії.

ФБР вдалося запобігти замаху завдяки стеженню за листуванням підозрюваного в WhatsApp і двом інформаторам. Один із них повідомив, що Шихаб є членом підрозділу "Аль-Раєд", яким керував колишній пілот іракського диктатора Саддама Хусейна. 

Шихаб заявив, що хотів убити Буша тому, що вважає його відповідальним за загибель багатьох іракців та розкол країни.

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Кримінал
вбивство
Ірак
замах
ФБР
терорист
Джордж Буш
Ісламська держава
Саддам Хусейн
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