ФБР запобігло замаху на колишнього президента США
Федеральне бюро розслідувань запобігло замаху на 43-го президента США Джорджа Буша
Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
Замах на 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого планував виходець з Іраку, ймовірно, пов'язаний з "Ісламською державою".
52-річний житель міста Коламбус, що у штаті Огайо, Шіхаб Ахмед Шіхаб, який приїхав до США в 2020-му, планував замах на Буша з минулого року. Він стежив за експрезидентом у Далласі, записав відео біля резиденції політика, а також збирався переправити до США через Мексику інших учасників замаху з Іраку, Туреччини, Єгипту та Данії.
ФБР вдалося запобігти замаху завдяки стеженню за листуванням підозрюваного в WhatsApp і двом інформаторам. Один із них повідомив, що Шихаб є членом підрозділу "Аль-Раєд", яким керував колишній пілот іракського диктатора Саддама Хусейна.
Шихаб заявив, що хотів убити Буша тому, що вважає його відповідальним за загибель багатьох іракців та розкол країни.
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