Федеральна торгова комісія США звинуватила Amazon у придушенні конкуренції та позвалася до суду

Про це повідомляє BBC.

Федеральна торгова комісія (FTC) звинуватила Amazon у використанні "набору взаємопов’язаних антиконкурентних і нечесних стратегій" з метою підвищення цін і придушення конкуренції.

Регулятор і прокурори 17 штатів стверджують, що Amazon є монополістом, який не дозволяє конкурентам і продавцям знижувати ціни, а дії компанії "погіршують якість товарів, завищують ціни, пригнічують інновації та заважають конкурентам чесно конкурувати з компанією".

Комісія наголошує, що через нібито монополію Amazon споживачі втрачають гроші та отримують гірші пропозиції.

В Amazon позов назвали "неправдивим з точки зору фактів і права" і додали, що "з нетерпінням чекають, щоб подати до суду у відповідь".

Компанія стверджує, що якщо позов Федеральної торгової комісії отримає позитивне рішення суду, це зменшить вибір товарів, підвищить ціни та сповільнить доставку до споживачів.