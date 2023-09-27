Федеральна торгова комісія США звинуватила Amazon у придушенні конкуренції та позвалася до суду
Антимонопольний регулятор США подав до суду на компанію інтернет-торгівлі Amazon за дії, що шкодять конкуренції та розвитку ринку
Про це повідомляє BBC.
Федеральна торгова комісія (FTC) звинуватила Amazon у використанні "набору взаємопов’язаних антиконкурентних і нечесних стратегій" з метою підвищення цін і придушення конкуренції.
Регулятор і прокурори 17 штатів стверджують, що Amazon є монополістом, який не дозволяє конкурентам і продавцям знижувати ціни, а дії компанії "погіршують якість товарів, завищують ціни, пригнічують інновації та заважають конкурентам чесно конкурувати з компанією".
Комісія наголошує, що через нібито монополію Amazon споживачі втрачають гроші та отримують гірші пропозиції.
В Amazon позов назвали "неправдивим з точки зору фактів і права" і додали, що "з нетерпінням чекають, щоб подати до суду у відповідь".
Компанія стверджує, що якщо позов Федеральної торгової комісії отримає позитивне рішення суду, це зменшить вибір товарів, підвищить ціни та сповільнить доставку до споживачів.
- Раніше суд США відмовився відновити позов штатів проти компанії Meta про порушення антимонопольного законодавства.
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