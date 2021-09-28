Федоров: 7 млн українців активно використовують застосунок "Дія"

Про це він повідомив у Telegram.

"7 млн українців активно використовують додаток "Дія"! + 1 млн користувачів трохи більше, ніж за 1 місяць! Фантастичний темп зростання. 24/7 наша команда працює над новими послугами і стабілізацією тих, які запустили", - написав Федоров.



Нагадаємо, у мобільному застосунку "Дія" на iOS з'явилася можливість отримати "жовтий" COVID-сертифікат.

Проте, у Мінцифри заявили, що цифровий внутрішній COVID-сертифікат не можна отримати без біометричного паспорта.

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