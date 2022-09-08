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"Фенербахче" - "Динамо": де та коли дивитись стартовий матч киян у Лізі Європи

8 вересня, 2022 четвер
07:00
Спорт Динамо, Ліга чемпіонів

Сьогодні, 8 вересня, у Стамбулі київське "Динамо" розпочинає виступи на груповому раунді Ліги Європи матчем проти турецького "Фенербахче"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" розпочало виступи у новому єврокубковому сезоні у кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни успішно пройшли два раунди відбору ЛЧ. Спочатку вони здолали австрійський "Штурм" (1:0; 2:1 - дод. час). А потім також в овертаймі перевершили турецький "Фенербахче" (0:0, 2:1 - дод. час).  

Проте на вирішальному етапі кваліфікації команда Мірчі Луческу не змогла нічого протиставити португальській "Бенфіці", якій програла у Лодзі (0:2) та у Лісабоні (0:3) та вибула до Ліги Європи. 

У другому за статусом єврокубку в суперники "Динамо" по групі B дісталися французький "Ренн", кіпрський АЕК та старі знайомі з "Фенербахче". 

Ліга Європи

Група B. 1-й тур

"Фенербахче" (Туреччина) - "Динамо" (Україна)

8 вересня, Стамбул, стадіон "Шюкрю Сараджоглу"

Початок - 19:45

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футбол
Динамо
Ліга Європи
єврокубки
Фенербахче
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