"Фенербахче" - "Динамо": де та коли дивитись стартовий матч киян у Лізі Європи
Сьогодні, 8 вересня, у Стамбулі київське "Динамо" розпочинає виступи на груповому раунді Ліги Європи матчем проти турецького "Фенербахче"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" розпочало виступи у новому єврокубковому сезоні у кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни успішно пройшли два раунди відбору ЛЧ. Спочатку вони здолали австрійський "Штурм" (1:0; 2:1 - дод. час). А потім також в овертаймі перевершили турецький "Фенербахче" (0:0, 2:1 - дод. час).
Проте на вирішальному етапі кваліфікації команда Мірчі Луческу не змогла нічого протиставити португальській "Бенфіці", якій програла у Лодзі (0:2) та у Лісабоні (0:3) та вибула до Ліги Європи.
У другому за статусом єврокубку в суперники "Динамо" по групі B дісталися французький "Ренн", кіпрський АЕК та старі знайомі з "Фенербахче".
Ліга Європи
Група B. 1-й тур
"Фенербахче" (Туреччина) - "Динамо" (Україна)
8 вересня, Стамбул, стадіон "Шюкрю Сараджоглу"
Початок - 19:45
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