Ferrexpo Костянтина Жеваго допомагає відновити транспортну інфраструктуру Сумщини

На даний момент місто вкрай потребує комунальної техніки та транспорту. Компанія Ferrexpo вивчила дане питання й раніше вже придбала та передала автобус, який полегшив ситуацію з пасажирськими перевезеннями. Керівництво міста Тростянець звернулося також із проханням про придбання вантажних автомобілів, необхідних для покращення роботи комунальних підприємств. Основний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго ініціював оперативну закупівлю та доставку автівок у місто.

Два сучасних спеціалізованих вантажних автомобіля Hyundai HD 78 відразу почали працювати на благо громади для виконання завдань з відбудови міста та повернення до мирного життя. Вартість закупівлі транспортних засобів становить понад 4 млн. гривень.

"Пріоритетним завданням для нашої компанії є надання допомоги найбільш постраждалим регіонам. Завдання Гуманітарного фонду, створеного з перших днів війни, полягають у відновленні роботи закладів та установ соціальної та бюджетної сфери, комунальних підприємств, транспортної інфраструктури постраждалих населених пунктів, а також вирішення низки ініціатив щодо подолання гуманітарної кризи: постачання продуктів харчування й ліків, доставка питної води та гігієнічних засобів тим, хто цього потребує в першу чергу", - зазначили в Ferrexpo.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.