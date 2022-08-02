Ferrexpo Костянтина Жеваго допомагає відновити транспортну інфраструктуру Сумщини
За понад 30 днів в окупації російськими військами в місті Тростянець Сумської області було повністю зруйновано авто та залізничний вокзали, підприємства та установи, лікарні, всі магазини та аптеки, адмінбудівлі та сотні приватних будинків. Російські військові знищили або викрали всі автомобілі швидкої допомоги, а також комунальний транспорт
На даний момент місто вкрай потребує комунальної техніки та транспорту. Компанія Ferrexpo вивчила дане питання й раніше вже придбала та передала автобус, який полегшив ситуацію з пасажирськими перевезеннями. Керівництво міста Тростянець звернулося також із проханням про придбання вантажних автомобілів, необхідних для покращення роботи комунальних підприємств. Основний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго ініціював оперативну закупівлю та доставку автівок у місто.
Два сучасних спеціалізованих вантажних автомобіля Hyundai HD 78 відразу почали працювати на благо громади для виконання завдань з відбудови міста та повернення до мирного життя. Вартість закупівлі транспортних засобів становить понад 4 млн. гривень.
"Пріоритетним завданням для нашої компанії є надання допомоги найбільш постраждалим регіонам. Завдання Гуманітарного фонду, створеного з перших днів війни, полягають у відновленні роботи закладів та установ соціальної та бюджетної сфери, комунальних підприємств, транспортної інфраструктури постраждалих населених пунктів, а також вирішення низки ініціатив щодо подолання гуманітарної кризи: постачання продуктів харчування й ліків, доставка питної води та гігієнічних засобів тим, хто цього потребує в першу чергу", - зазначили в Ferrexpo.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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