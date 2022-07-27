Ferrexpo Костянтина Жеваго передала гуманітарну допомогу до Запоріжжя

Місто Бердянськ біля Азовського моря було окуповане з перших днів війни. Окупанти зайняли всі адміністративні будівлі та бази, встановили свій контроль над містом. Зараз у місті немає газу, є велика проблема з продуктами, готівкою, медикаментами та пальним. Час від часу чути вибухи, у місті відсутній мобільний зв'язок, частково відсутнє електропостачання. У довоєнний час у місті Бердянськ проживало понад 110 тис. жителів, більшість з них були змушені евакуюватись з міста, щоб вижити.

Тисячі жителів Бердянська, що втекли від війни, на сьогодні знайшли прихисток у Запоріжжі. Ці внутрішньо переміщені особи потребують гуманітарної підтримки, а саме базових побутових речей та нормальних умов життя. Багато сімей прибули із маленькими дітьми та людьми похилого віку.

За словами Юрія Химича, керівника програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні, необхідно підтримати людей, які змушені були покинути свої домівки в Бердянську, допомогти їм повернутися до нормального життя й почати адаптуватися до нової реальності. На сьогодні коштом Гуманітарного фонду Ferrexpo придбано та доставлено в Запоріжжя продукти харчування, засоби гігієни та медикаменти на суму понад 2 млн. грн.

Основний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго особисто бере участь в обговоренні проблемних питань спільно з менеджментом Ferrexpo, здійснює моніторинг ситуації в Україні та відгукується на запити про допомогу в ті регіони, де її найбільше потребують.

"Наближення перемоги та найшвидше відновлення прстраждалих регіонів і країни в цілому - та мета, яка об'єднує керівників та працівників Ferrexpo. Кожен із нас робить все можливе для цього", - зазначили в компанії.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дають змогу зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.