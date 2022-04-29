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Ferrexpo Костянтина Жеваго продовжує підтримувати медичні заклади Кременчука

29 квітня, 2022 п'ятниця
17:10
війна з Росією

Три лікарні міста Кременчука отримали благодійну допомогу від компанії Ferrexpo: Кременчуцька міська лікарня планового лікування, лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» та перша міська лікарня ім. О.Богаєвського

Загальна вартість товарів медичного призначення склала понад 1,2 мільйони гривень.     

"Ця партія допомоги достатньо різностороння: від засобів індивідуального захисту та антисептиків до антибіотиків широкого спектру, імуносупресорів та експрес-тестів", - говорить Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні. "Партія для кожної з лікарень формувалась індивідуально відповідно до їх потреб. У цей складний для України час ми прагнемо надати найнеобхідніше для медичних закладів регіону та всієї України", - додав він.

"Наша робота сьогодні відрізняється від роботи в мирний час напруженістю всіх служб та цілодобовим чергуванням. Ми готові до розгортання шпиталю в разі необхідності, до того ж вірус COVID-19 досі не зник, і ця допомога від Ferrexpo особливо цінна для захисту персоналу та пацієнтів", - повідомила Людмила Мигаль, директорка Кременчуцької міської лікарні планового лікування.

За словами Оксани Корлякової, директорки лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька", її медзаклад отримує допомогу від Компанії Ferrexpo з 2020 року. "Це і швидка допомога, и спецобладнання, і засоби індивідуального захисту, що наразі допомагають приймати містян, мешканців району та переселенців 24/7", - уточнила пані Корлякова.

Компанія Ferrexpo тісно співпрацює з представниками місцевої влади та центральними органами влади для забезпечення гуманітарних потреб населення України. 

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з  використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 40 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9% . Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

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