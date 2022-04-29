Ferrexpo Костянтина Жеваго продовжує підтримувати медичні заклади Кременчука

Загальна вартість товарів медичного призначення склала понад 1,2 мільйони гривень.



"Ця партія допомоги достатньо різностороння: від засобів індивідуального захисту та антисептиків до антибіотиків широкого спектру, імуносупресорів та експрес-тестів", - говорить Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні. "Партія для кожної з лікарень формувалась індивідуально відповідно до їх потреб. У цей складний для України час ми прагнемо надати найнеобхідніше для медичних закладів регіону та всієї України", - додав він.



"Наша робота сьогодні відрізняється від роботи в мирний час напруженістю всіх служб та цілодобовим чергуванням. Ми готові до розгортання шпиталю в разі необхідності, до того ж вірус COVID-19 досі не зник, і ця допомога від Ferrexpo особливо цінна для захисту персоналу та пацієнтів", - повідомила Людмила Мигаль, директорка Кременчуцької міської лікарні планового лікування.



За словами Оксани Корлякової, директорки лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька", її медзаклад отримує допомогу від Компанії Ferrexpo з 2020 року. "Це і швидка допомога, и спецобладнання, і засоби індивідуального захисту, що наразі допомагають приймати містян, мешканців району та переселенців 24/7", - уточнила пані Корлякова.



Компанія Ferrexpo тісно співпрацює з представниками місцевої влади та центральними органами влади для забезпечення гуманітарних потреб населення України.



Довідка про Ferrexpo:



Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 40 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9% . Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.