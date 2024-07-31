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Проєкт Ferrexpo визнано найкращою соціальною ініціативою для молоді

31 липня, 2024 середа
13:24
Ferrexpo Учасники проєкту Femunity Teens від Ferrexpo

Проєкт Femunity Teens від Ferrexpo отримав визнання як найкраща соціальна ініціатива для молоді за версією Delo.ua в рамках рейтингу "Найкращі роботодавці України 2024 року".

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Ferrexpo.

Нагородження відбулося на форумі HR Wisdom Summit у Києві, де зібралися провідні HR-лідери та лідерки країни. Під час заходу учасники обговорювали актуальні питання адаптації ветеранів, інновації в управлінні персоналом та мотивації команди.

"Ця нагорода є визнанням зусиль усієї команди Ferrexpo. Ми дуже пишаємося проєктом Femunity Teens та його внеском у розвиток молоді місцевих громад. Підтримка молодого покоління є ключовою частиною нашої стратегії, і ми продовжуватимемо працювати над реалізацією цієї та інших важливих ініціатив. Ferrexpo постійно підтримує та реалізовує проєкти, які сприяють розвитку громад та суспільства", – зазначила Юлія Клевова, директорка з управління персоналом Ferrexpo в Україні.

Проєкт Femunity Teens спрямований на розвиток молоді місцевих громад Полтавщини через освітні програми, тренінги та заходи, що сприяють формуванню лідерських якостей, навичок командної роботи та особистісного зростання. Учасники проєкту отримують знання з таких важливих тем, як емоційний інтелект, самооцінка, тайм-менеджмент, фінансова грамотність, різноманіття та інклюзивність. Крім того, до програми входять тренінги з профорієнтації, сексуального виховання та турботи про тіло. Навчання спрямоване на підготовку молоді до активної участі в житті суспільства, розвиток їхньої відповідальності та впевненості в собі. За 2 роки впровадження проєкту його учасниками стали понад 100 підлітків Горішніх Плавнів на Полтавщині.

Femunity Teens є частиною HR-стратегії Ferrexpo, яка спрямована на впровадження принципів різноманіття, рівності та інклюзивності у бізнесі (Diversity, Equity, Inclusion, DEI). З 2016 року компанія системно працює над реалізацією цих принципів на своїх українських підприємствах. З 2020 року Ferrexpo впроваджує HR-стратегію, що базується на принципах DEI.

За словами представників компанії, Femunity Teens став логічним продовженням цих зусиль, залучаючи як співробітників Ferrexpo, так і молодь із громад, де оперують підприємства Групи – Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати – до позашкільного освітнього процесу, що формує нове покоління лідерів, готових брати на себе відповідальність і активно сприяти розвитку місцевих громад.

Нагадаємо, що Ferrexpo впровадила низку заходів для заохочення професійного та особистісного зростання співробітниць. У компанії переконані, що різноманіття в колективі дозволяє враховувати найменші нюанси в кожному проєкті.

Теги:
освіта
Полтавщина
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