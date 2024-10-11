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Кінофестиваль Люм'єр у Ліоні. Чого чекати від заходу

Олена Чернінька
11 жовтня, 2024 п'ятниця
16:20
фестивалі 16 Кінофестиваль Люм'єр в Ліоні

Цьогорічний - 16-й - випуск розпочнеться прем’єрою в Halle Tony Garnier 12 жовтня з вшанування пам’яті греко-французького режисера Коста-Гавраса та показом французького фільму 1946 року "Відродження" Крістіана-Жака, який – цілком доречно – був знятий у Ліоні

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Фестиваль Люм’єр 2024: класика, прем’єри та Ізабель Юппер – ось що не можна пропустити

Фестиваль Люм’єр 2024 розпочнеться в Ліоні в жовтні, і завдяки насиченій та еклектичній програмі цей 16-й фестиваль обіцяє стати ще яскравішим в усіх його формах. 

Цього року відома французька актриса Ізабель Юппер стала лауреатом престижної премії Люм’єр, слідуючи за попередніми видатними лауреатами, такими як Вім Вендерс, Тім Бертон, Джейн Кемпіон, Джейн Фонда, Вонг Карвай і Мартін Скорсезе.

Одним із визначальних моментів цього 16-го фестивалю, безсумнівно, стане вручення Prix Lumière 18 жовтня.

Фестиваль оцінює той факт, що актриса Юппер є "однією з найвідоміших актрис у світі, її кар’єра "охоплює величезну історію сучасного кіно".

Більш правдивого й годі сказати, оскільки 71-річна Юппер має понад 150 ролей, незліченну кількість нагород і працює з такими людьми, як Клод Шаброль, Жан-Люк Годар, Клер Дені та Міхаель Ханеке. Вона стала третьою актрисою, яка отримала нагороду після Катрін Деньов у 2016 році та Джейн Фонда у 2018 році, і лише четвертою жінкою, удостоєною цієї нагороди, після Джейн Кемпійон у 2021 році.

Прихильники Юппер мають можливість відвідати її майстер-клас 18 жовтня у приголомшливому Théâtre des Célestins, а також можливість зануритися в її світ, переглядаючи деякі з її найкращих фільмів на великому екрані. Радимо забронювати квитки на перегляд Coup de Torchon (Чистий аркуш) Бетрана Таверньє, комедії Жозіан Баласко Sac de noeuds (Усі переплутані), La Pianiste (Учитель фортепіано) Міхаеля Ханеке, її номіновано на Оскар за роль у фільмі Пола Верховена "Ель", а також роль з Хонг Сан Су у фільмі "В іншій країні".

Ізабель прийде не сама...

Алехандро Ходоровський, Ванесса Параді та Бенісіо дель Торо будуть у Ліоні на 16-му Кінофестивалі.

Фестиваль запросив велику кількість престижних гостей, які відзначили свою кар’єру вшануваннями, презентаціями своїх фільмів, публічними зустрічами, попередніми показами та майстер-класами.

Серед знаменитостей цього року – режисери Ксав’є Долан ("Мамо, це лише кінець світу"), Джузеппе Торнаторе ("Кінотеатр "Парадізо", "Енніо"), Жюстін Тріє ("Анатомія падіння") та титан Алехандро Ходоровскі.

Ретроспектива Фреда Ціннемана

Фестиваль також віддасть данину шани Фреду Ціннеманну, титану американського кінематографа, чий вплив поширюється з перших днів німого кіно до появи Нового Голлівуду.

Володар шести "Оскарів", Ціннеманн сформував кар'єру таких легенд, як Монтгомері Кліфт, Марлон Брандо та Меріл Стріп. Його обширна фільмографія, що включає такі шедеври, як "Пошук" (1948), "Оповідні" (1952), "Людина на всі пори року" (1966) і "День шакала" (1973), буде подана через перегляд майстерно відреставрованих картин. .

Документальні фільми про кіно

Як і минулого року Люм’єр показує добірку документальних фільмів, які раніше не бачили, щоб краще зануритися в історію кіно та його ключових гравців.

Що б ви не зробили, не пропустіть: "Стати Хічкоком", "Спадщина шантажу" Лорана Бузеро; "Дух волоцюги" Кармен Чаплін; Jacques Villeret, drôlement tragique Крістофа Дюширона, який розповідає про життя покійного французького коміка; і наш улюблений "Її звали Мовіола" Говарда Беррі, кінематографічний любовний лист до титулованої машини для монтажу фільмів, яка дозволила творцям створювати мову та ритм у фільмі.

Відновлені дорогоцінності

Цього року серед нових реставрацій, які викликали наш пік інтересу, — фільм Хічкока "Шантаж" 1929 року; "Мала задня кімната" Майкла Пауела та Емеріка Прессбургера (1949); Фільм Роберта Брессона 1971 року Quatre nuits d'un rêveur (Чотири ночі мрійника ); "Конвой" Сема Пекінпи; і культовий фільм жахів 1987 року Клайва Баркера "Повстав із пекла". Якщо говорити про жах...

Жах... Жах...

Цього року Фестиваль Люм’єр відзначає жанр жахів традиційним вечором кіномарафону в Halle Tony Garnier. У 2024 році програма демонструє чотири фільми, які нібито не представляють еталонні моменти жахів. Серед представлених фільмів — "Спадок" Арі Астера, "Кошмар на вулиці В’язів" Веса Крейвена, шедевр Вільяма Фрідкіна "Екзорицист" і "У пагорбів є очі" Александра Аджа. Аджа буде вести вечір 19 жовтня після свого майстер-класу того ж дня.

Культові фільми

Незалежно від того, чи це бойовики, комедії чи сюрреалістична слава, фестиваль щороку радує своїх глядачів добіркою показів культової класики. Можливо, ви бачили їх раніше, але лише дурень змарнував би можливість побачити їх на великому екрані, щоб краще оцінити ці фільми, якими вони були призначені для перегляду.

Цього року на відвідувачів фестивалю чекає кілька приємностей, зокрема "Malcolm X" Спайка Лі, "Se7en" Девіда Фінчера, "Драйв" Ніколаса Віндінг Рефна та шедевр Девіда Лінча "Mulholland Drive".

До зустрічі на Кінофестивалі!

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Теги:
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Суспільство
Культура
Кіно
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