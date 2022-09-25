Фейкові "референдуми" потрібні Путіну, щоб готувати нові території для атак, - Порошенко

Про це він сказав в ефірі DW.

"По-перше, це точно не референдум. Немає жодного голосу від реальної людини, тому що неможливо організувати референдум такого масштабу за 48 годин. Нормальний референдум, подивіться, будь ласка, досвід Швейцарії, готується кілька місяців чи навіть років", - зауважив Порошенко.

"По-друге, я абсолютно впевнений, що й Конституційний суд вважає зараз так само, як це було стосовно Криму в 2014 році, за мого президентства, а саме - це безумовно неконституційно", - нагадав п’ятий президент.

"По-третє, це російський трюк, як легітимізувати присутність своїх військ і навіть більше - здійснити атаку включно з можливою ядерною зброєю з території, яку захопив путін на цьому фейковому референдумі", - застеріг Порошенко.

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