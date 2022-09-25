Фейкові "референдуми" потрібні Путіну, щоб готувати нові території для атак, - Порошенко
П'ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі німецького телеканалу Deutsche Welle заявив, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих українських територіях призведуть до подальшої ескалації російської агресії проти Європи і світу
Про це він сказав в ефірі DW.
"По-перше, це точно не референдум. Немає жодного голосу від реальної людини, тому що неможливо організувати референдум такого масштабу за 48 годин. Нормальний референдум, подивіться, будь ласка, досвід Швейцарії, готується кілька місяців чи навіть років", - зауважив Порошенко.
"По-друге, я абсолютно впевнений, що й Конституційний суд вважає зараз так само, як це було стосовно Криму в 2014 році, за мого президентства, а саме - це безумовно неконституційно", - нагадав п’ятий президент.
"По-третє, це російський трюк, як легітимізувати присутність своїх військ і навіть більше - здійснити атаку включно з можливою ядерною зброєю з території, яку захопив путін на цьому фейковому референдумі", - застеріг Порошенко.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе