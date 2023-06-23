ФІФА оголосила, де пройде перший клубний ЧС у новому форматі
Перший клубний чемпіонат світу з футболу за участю 32 клубів відбудеться у 2025 році в США
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Сполучені Штати господарем турніру одноголосно обрала рада Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Цей ЧС стане першим, який пройде у новому форматі - за участю 32 команд замість нинішніх 7.
Раніше очікувалося, що клубний чемпіонат світу-2025 відбудеться у Китаї.
Що відомо про новий формат клубного ЧС з футболу
ФІФА затвердила зміни до формату клубного чемпіонату світу в лютому 2023 року.
На клубному ЧС у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії.
Від Європи та Південної Америки на турнір кваліфікуються по 4 останніх переможці головних континентальних турнірів - Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес, починаючи з сезону 2020/21. Решту путівок отримають клуби з найвищим рейтингом за останні 4 сезони.
Від Азії, Африки та Північної та Центральної Америки виступлять по 4 останніх переможці головних клубних турнірів.
Від Океанії на турнір поїде переможець одного з чотирьох останніх сезонів тамтешньої Ліги чемпіонів з найвищим рейтингом.
Очікується, що ще одну путівку на турнір отримає представник країни-організаторки.
Чинним чемпіоном світу є іспанський "Реал", який 11 лютого 2023 року у фіналі клубного чемпіонату світу переміг "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе