Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Сполучені Штати господарем турніру одноголосно обрала рада Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Цей ЧС стане першим, який пройде у новому форматі - за участю 32 команд замість нинішніх 7.

Раніше очікувалося, що клубний чемпіонат світу-2025 відбудеться у Китаї.

Що відомо про новий формат клубного ЧС з футболу

ФІФА затвердила зміни до формату клубного чемпіонату світу в лютому 2023 року.

На клубному ЧС у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії.

Від Європи та Південної Америки на турнір кваліфікуються по 4 останніх переможці головних континентальних турнірів - Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес, починаючи з сезону 2020/21. Решту путівок отримають клуби з найвищим рейтингом за останні 4 сезони.

Від Азії, Африки та Північної та Центральної Америки виступлять по 4 останніх переможці головних клубних турнірів.

Від Океанії на турнір поїде переможець одного з чотирьох останніх сезонів тамтешньої Ліги чемпіонів з найвищим рейтингом.

Очікується, що ще одну путівку на турнір отримає представник країни-організаторки.

Чинним чемпіоном світу є іспанський "Реал", який 11 лютого 2023 року у фіналі клубного чемпіонату світу переміг "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.