ФІФА затвердила формат відбору на перший клубний ЧС у новому форматі
ФІФА затвердила формат відбору на клубний чемпіонат світу з футболу в новому форматі, на якому у 2025 році виступлять 32 клуби
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Рада Міжнародної федерації футбольних асоціацій вирішила, що на першому турнірі в новому форматі у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії.
Від Європи та Південної Америки на турнір кваліфікуються по 4 останніх переможці головних континентальних турнірів - Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес, починаючи з сезону 2020/21. Решту путівок отримають клуби з найвищим рейтингом за останні 4 сезони.
Від Азії, Африки та Північної та Центральної Америки виступлять по 4 останніх переможці головних клубних турнірів.
Від Океанії на турнір поїде переможець одного з чотирьох останніх сезонів тамтешньої Ліги чемпіонів з найвищим рейтингом.
Очікується, що ще одну путівку на турнір отримає представник країни-організаторки. Однак остаточне рішення щодо цього ще не ухвалене.
Перший ЧС у новому форматі за участю 32 клубів відбудеться у червні - липні 2025 року в Китаї.
- 15 лютого ФІФА визначилася із кількістю клубів, які представлятимуть кожен із континентів на клубному чемпіонаті світу - 2025.
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