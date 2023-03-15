Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Рада Міжнародної федерації футбольних асоціацій вирішила, що на першому турнірі в новому форматі у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії.

Від Європи та Південної Америки на турнір кваліфікуються по 4 останніх переможці головних континентальних турнірів - Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес, починаючи з сезону 2020/21. Решту путівок отримають клуби з найвищим рейтингом за останні 4 сезони.

Від Азії, Африки та Північної та Центральної Америки виступлять по 4 останніх переможці головних клубних турнірів.

Від Океанії на турнір поїде переможець одного з чотирьох останніх сезонів тамтешньої Ліги чемпіонів з найвищим рейтингом.

Очікується, що ще одну путівку на турнір отримає представник країни-організаторки. Однак остаточне рішення щодо цього ще не ухвалене.

Перший ЧС у новому форматі за участю 32 клубів відбудеться у червні - липні 2025 року в Китаї.