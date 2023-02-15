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Головна Спорт ФІФА оголосила континентальні квоти на перший клубний ЧС у новому форматі

ФІФА оголосила континентальні квоти на перший клубний ЧС у новому форматі

15 лютого, 2023 середа
10:44
Спорт Андрій Лунін та Реал - клубний ЧС

ФІФА визначилася із кількістю клубів, які представлятимуть кожен із континентів на клубному чемпіонаті світу - 2025, в якому візьмуть участь 32 команди

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.   

Рада Міжнародної федерації футбольних асоціацій вирішила, що на першому турнірі в новому форматі у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії. Ще 1 місце дістанеться господарю турніру. 

Також ФІФА затвердила ухвалене у грудні 2022 року про розширення клубного ЧС із 24 до 32-х клубів та вирішила, що він відбудеться у червні - липні 2025 року в Китаї.  

Наразі в клубному ЧС беруть участь по одному із представників кожного з континентів та господарі турніру. Чинним чемпіоном світу є іспанський "Реал". 


 
футбол
ФІФА
Реал
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