Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Рада Міжнародної федерації футбольних асоціацій вирішила, що на першому турнірі в новому форматі у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії. Ще 1 місце дістанеться господарю турніру.

Також ФІФА затвердила ухвалене у грудні 2022 року про розширення клубного ЧС із 24 до 32-х клубів та вирішила, що він відбудеться у червні - липні 2025 року в Китаї.

Наразі в клубному ЧС беруть участь по одному із представників кожного з континентів та господарі турніру. Чинним чемпіоном світу є іспанський "Реал".