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ФІФА змінила формат чемпіонату світу з футболу

15 березня, 2023 середа
03:32
Спорт Ліонель Мессі з Кубком світу

ФІФА офіційно затвердила новий формат чемпіонату світу-2026

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

На ЧС-2026, який пройде у США, Мексиці та Канаді, вперше в історії зіграють 48 національних команд. Їх розділять на 12 груп по 3 збірні в кожній.  

Дві найкращі команди кожної групи та 8 найкращих третіх місць вийдуть в 1/16 фіналу турніру. За 39 днів відбудеться 104 матчі. Це буде найтриваліший ЧС в історії.

До цього у фінальній частині чемпіонатів світу виступали 32 збірні, які були розділені на 8 груп.

  • Спочатку планувалось, що на ЧС-2026 зіграють 48 команд, які розділять на 16 груп (по 3 команди в кожній групі).
  • У лютому ФІФА визначилася із кількістю клубів, які представлятимуть кожен із континентів на клубному чемпіонаті світу - 2025, в якому візьмуть участь 32 команди.
футбол
ФІФА
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