ФІФА змінила формат чемпіонату світу з футболу
ФІФА офіційно затвердила новий формат чемпіонату світу-2026
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.
На ЧС-2026, який пройде у США, Мексиці та Канаді, вперше в історії зіграють 48 національних команд. Їх розділять на 12 груп по 3 збірні в кожній.
Дві найкращі команди кожної групи та 8 найкращих третіх місць вийдуть в 1/16 фіналу турніру. За 39 днів відбудеться 104 матчі. Це буде найтриваліший ЧС в історії.
До цього у фінальній частині чемпіонатів світу виступали 32 збірні, які були розділені на 8 груп.
- Спочатку планувалось, що на ЧС-2026 зіграють 48 команд, які розділять на 16 груп (по 3 команди в кожній групі).
- У лютому ФІФА визначилася із кількістю клубів, які представлятимуть кожен із континентів на клубному чемпіонаті світу - 2025, в якому візьмуть участь 32 команди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе