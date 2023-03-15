ФІФА змінила формат чемпіонату світу з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

На ЧС-2026, який пройде у США, Мексиці та Канаді, вперше в історії зіграють 48 національних команд. Їх розділять на 12 груп по 3 збірні в кожній.

Дві найкращі команди кожної групи та 8 найкращих третіх місць вийдуть в 1/16 фіналу турніру. За 39 днів відбудеться 104 матчі. Це буде найтриваліший ЧС в історії.

До цього у фінальній частині чемпіонатів світу виступали 32 збірні, які були розділені на 8 груп.