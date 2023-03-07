Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Вони (Спільна слідча група, - ред.) мають просунутися в питанні форми трибуналу і в питанні імунітетів Путіна як глави держави, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що "в міжнародному праві в будь-якій країні є така трійка, яка користується повним імунітетом від переслідування".

"А наша мета – безумовно розв'язувати це питання імунітетів. Юридично це можливо, але це така "філігранна нейрохірургічна операція", - наголосив міністр.