"Філігранна нейрохірургічна операція": МЗС України працює над позбавленням імунітету перед судом вищого керівництва РФ
Наразі головна мета України щодо спецтрибуналу – розв'язувати питання імунітетів "трійки" вищого керівництва РФ від переслідування у міжнародному праві
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
"Вони (Спільна слідча група, - ред.) мають просунутися в питанні форми трибуналу і в питанні імунітетів Путіна як глави держави, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ", - сказав Кулеба.
Він пояснив, що "в міжнародному праві в будь-якій країні є така трійка, яка користується повним імунітетом від переслідування".
"А наша мета – безумовно розв'язувати це питання імунітетів. Юридично це можливо, але це така "філігранна нейрохірургічна операція", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, раніше Кулеба оголосив, що до коаліції, яка підтримує створення спецтрибуналу для РФ, входять вже 29 країн.
- 4 березня президентка Європарламенту заявила, що миру не буде без притягнення Путіна до відповідальності.
- 25 лютого символічний трибунал у Гаазі визнав Путіна винним у злочинах, вчинених в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе