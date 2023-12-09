Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі їхніх суден з водометів
Філіппіни звинуватили Китай у використанні водометів для перешкоджання трьом своїм суднам в ході останньої територіальної суперечки між двома країнами в Південнокитайському морі
Про це повідомляє BBC.
Філіппіни назвали дії Китаю "незаконними та агресивними".
Інцидент стався біля мілини Скарборо, яка є гарячою точкою у відносинах між двома країнами.
Національна оперативна група з питань Західно-Філіппінського моря заявила, що "кораблі китайської берегової охорони використовували водомети, щоб перешкоджати" урядовим суднам доставляти паливо і продовольство рибальським суднам.
У відомстві заявили, що "рішуче засуджують незаконні та агресивні дії".
Пекін заявив, що застосував те, що він назвав "заходами контролю" щодо суден, які вторглись у його води.
- 20 листопада президент Філіппін заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".
- Пізніше він звернувся до сусідніх Малайзії та В’єтнаму з пропозицією розробити власний кодекс поведінки в Південнокитайському морі, адже регіональна угода з Китаєм впродовж багатьох років не прогресує.
-
Філіппіни спільно з Австралією у суботу, 25 листопада, розпочали перше спільне морське патрулювання: воно відбувається на тлі посилення напруженості у відносинах з Китаєм через спірні води.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе