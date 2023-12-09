Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі їхніх суден з водометів

Про це повідомляє BBC.

Філіппіни назвали дії Китаю "незаконними та агресивними".

Інцидент стався біля мілини Скарборо, яка є гарячою точкою у відносинах між двома країнами.

Національна оперативна група з питань Західно-Філіппінського моря заявила, що "кораблі китайської берегової охорони використовували водомети, щоб перешкоджати" урядовим суднам доставляти паливо і продовольство рибальським суднам.

У відомстві заявили, що "рішуче засуджують незаконні та агресивні дії".

Пекін заявив, що застосував те, що він назвав "заходами контролю" щодо суден, які вторглись у його води.