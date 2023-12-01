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Фільм "Мій карпатський дідусь" з Богданом Бенюком у головній ролі: коли вийде в національний прокат

1 грудня, 2023 п'ятниця
10:46
українське кіно Постер фільму "Мій карпатський дідусь"

В останній день осені вийшов офіційний трейлер комедії. В українських кінотеатрах "Мій карпатський дідусь" з'явиться 28 грудня

У виробництві фільму об'єднались Україна, Італія, а також Молдова і Чехія.

Головні ролі - у Богдана Бенюка, який і є в картині карпатським дідусем, та молодої італійської зірки Сімоне Коста.

За сюжетом, Мікеле живе життям звичайного підлітка в сонячній Італії. Одного дня все перевертається з ніг на голову, і він змушений вирушати у далеку подорож до маленького села в Карпатах, де, як виявилось, у нього є дідусь! Перше знайомство відразу пішло не за планом, адже дід виявися тим ще буркотливим стариганем, який не знає жодного слова ані англійською, ані італійською. Онук планує якнайшвидше повернутись додому, але, схоже, він тут застряг… Стосунки діда й онука перетворюється на битву двох поколінь, але врешті-решт вони обидва дізнаються про велике значення сім'ї та компромісу.


Режисер фільму - Заза Буадзе ("Червоний", "Позивний Бандерас", "Мати Апостолів"). 

Виробництво: ІнсайтМедіа, Україна/Італія/Молдова/Чехія, за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України. 
Жанр: комедія, сімейна мелодрама. 

Планується адаптація фільму для людей з порушеннями слуху і зору.

Культура
Кіно
Італія
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