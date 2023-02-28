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Анонс

Фільм про російсько-українську війну “Життя на межі” 16 березня виходить у прокат

28 лютого, 2023 вiвторок
14:49
Кіно

16 березня в український прокат виходить документальний фільм “Життя на межі” – перший і наразі єдиний фільм, який охоплює весь період російсько-української війни від 2014 року до сьогоднішніх днів

Автори фільму – українські ветерани – режисер Павло Пелешок та продюсер Юрко Іванишин. Їхній попередній фільм "Зима у вогні" у 2016-му було номіновано на "Оскар" як "Найкращий документальний повнометражний фільм". 

"Життя на межі" – фільм про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни росії проти України. Стрічка показує, як після міжнародного успіху фільму "Зима у вогні" Павло та Юрко прямо з окопів вирушають до Лос-Анжелеса на церемонію "Оскар". Будучи на війні з 2014 року – одразу після Революції Гідності, коли в Україні зародився рух спротиву, впродовж років ветерани боронять Україну від російської агресії та продовжують знімати свою реальність, таку далеку для іншого світу. 

З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани Павло та Юрко збирають мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна - від кінця 2013 року до сьогодні. Автори пішли добровольцями на фронт, побували в гарячих точках Донбасу. І весь цей час продовжували творити, аби показати світові правду про жахливу війну, яка стала можлива у XXI столітті.

"У фільмі ми показуємо правду про Україну, щоб викрити російську брехню, – каже продюсер стрічки Юрко Іванишин. – Нашим фільмом ми розповідаємо про російсько-українську війну міжнародним глядачам та світовим decision-мейкерам – політикам, діячам культури, іншим відомим людям. Аби вони зрозуміли, що в цій війні, яка триває в Україні з 2014 року, ми відстоюємо насамперед нашу свободу і незалежність. І тому Україну потрібно підтримувати – щоб не допустити подібних війн у світі надалі". 

"Ми знайшли зрозумілу форму для світового глядача, аби пояснити йому, що наш світ вже давно розділився на до і після. І сталося це не 24 лютого. Світ має перестати формулювати примарну надію у запитанні "Що робити, якщо росія нападе?". Наш фільм чудово ілюструє правильне формулювання цього питання і робить принципову корекцію на "не ЯКЩО нападе, а КОЛИ нападе". І він є чудовим інструментом, щоб наочно пояснити, чим російсько-Українська війна відрізняється від тих, про які у світі чули раніше", – додає режисер фільму Павло Пелешок. 

Світова прем’єра стрічки "Життя на межі" відбулась наприкінці минулого року в Берліні, в легендарному кінотеатрі Delphi Filmpalast am Zoo. У грудні 2022-го фільм показали і в Києві. Із 16 березня перший документальний фільм про зародження українського спротиву можна буде подивитись у кінотеатрах по всій країні. 

Виробництво стрічки — Ukr:Stream. Дистрибутор фільму в Україні "Артхаус Трафік".

Детальніше про фільм "Життя на межі" тут


 

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