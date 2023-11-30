Фільм "Шелтер Марії": про війну, любов і те, як зробити життя переселенців в Україні кращим, ніж у Польщі чи Німеччини
Новий документальний фільм Миколи Княжицького "Шелтер Марії” розповідає про мережу взаємодопомоги українців та те, як ініціатива кількох людей може допомогти країні подолати демографічну кризу
Як маленька ініціатива молоді з Івано-Франківщини стала великою справою з порятунку українських душ? Чи можуть шелтери стати трафаретом для загальнонаціональної програми подолання демографічної кризи? Скільки українців буде в Україні після війни та до чого тут Міністерство любові? Про все це в новому фільмі “Шелтер Марії”.
Понад шість мільйонів українців виїхали за кордон, ще п’ять мільйонів є внутрішніми мігрантами. Їх часто називають біженцями. Хоча самі вони кажуть про себе – вимушені переселенці. Вони б хотіли повернутися, але часто нема куди. Їхні будинки зруйновані, їхні міста під окупацією, їхнє минуле життя - це лише фото в телефоні. Допомогти їм знайти опору в житті, адаптуватися до нового місця та відчути піклування і любов співвітчизників - такі питання вирішують герої фільму.
“Любов українців до українців творить дива: зробити життя переселенців в Україні кращим, ніж в Польщі чи Німеччині, цілком реально. У фільмі я розповідаю про мережу взаємодопомоги українців, яку в перші дні вторгнення розгорнули молоді люди з містечка Верховина на Івано-Франківщині, а згодом вона поширилась на інші регіони”, - коментує автор фільму Микола Княжицький.
Назвою всеукраїнської волонтерської мережі стало англійське слово shelter, яке означає "сховище". Її заснували у Верховині на самому початку російського вторгнення. Спочатку там отримували їжу та одяг. Потім - психологічну допомогу. Тепер - опановують нові професії. За півтора року Shelter.Ukraine розширився далеко за межі Верховини та перетворився на розгалужену мережу взаємодопомоги.
"Там захищають не від ракетних ударів, а від безпомічності, зневіри, байдужості. Українці повертаються до своїх традиційних практик, які рятували нас в найважчі періоди історії, коли йшлося про існування нації: свій до свого по своє”, - розповідає автор фільму.
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