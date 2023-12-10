Фільм Жюстін Тріє "Анатомія падіння" отримав чотири з п’яти головних нагород Європейської кінопремії

Про це повідомляє The Guardian.

Драма Тріє здобула європейський еквівалент оскарівських нагород за найкращий фільм, найкращу режисуру та найкращий сценарій, а також нагороду за найкращу жіночу роль, яку отримала головна героїня стрічки Сандра Хюллер.

Хюллер, акторка, для якої, за словами Тріє, вона написала "Анатомію падіння", тепер виглядає беззаперечним претендентом на номінацію на премію "Оскар" у наступному році.

Церемонія нагородження, що проходила в берлінській "Арені" біля річки Шпрее. Під час своєї промови в Берліні Хюллер закликала присутніх вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання і "уявити собі мир", хоча й не уточнила, в якому саме конфлікті.

Фільм "Анатомія падіння", написаний Трієт та її чоловіком Артуром Харарі у співавторстві під час карантину, розкриває образи та сексуальні ревнощі між героїнею Хюллер, Сандрою, та її чоловіком Семюелем, двома письменниками, які мають звичку жертвувати особистим життям заради власного творчого доробку.

Її партнер сказав, що фільм про багатомовну пару також може бути добрим знаком для майбутнього франко-німецького двигуна в серці Європейського Союзу.

"Можливо, цей фільм консолідує німецький та французький уряди", - сказав він.