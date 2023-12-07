У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста "Слава героям" про війну в Україні
У середу, 6 грудня, у штаб-квартирі ООН відбувся допрем’єрний показ документального фільму "Слава героям" про російську війну проти України
Про це пише Укрінформ.
Зазначається, що режисером фільму є французький філософ і журналіст Бернар-Анрі Леві. Це вже третій його фільм про повномасштабне вторгнення РФ.
"Півторагодинна стрічка охоплює червень 2023 року - саме тоді автор відвідав Україну, зокрема найгарячіші точки - Торецьк, Краматорськ, Покровськ, села довкола Бахмута, а також Херсон, Миколаїв, Одесу", - йдеться у повідомленні.
Представляючи фільм у штаб-квартирі ООН, Леві зазначив, що його команда вирішила фіксувати свідчення, "того що відбувається, - страждання і велич".
"Ми шукали ознаки національної ідентичності, культури народу, саму сутність цього, з одного боку, і з другого - ті ознаки героїзму, які випливали з цього кошмару, і були так зворушені відвагою, стійкістю, часом радістю військових", - сказав він.
- Фільм українського документаліста Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" показали на засіданні 78-ї Генасамблеї ООН - стрічку побачило понад 100 посадовців.
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