У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста "Слава героям" про війну в Україні

Про це пише Укрінформ.

Зазначається, що режисером фільму є французький філософ і журналіст Бернар-Анрі Леві. Це вже третій його фільм про повномасштабне вторгнення РФ.

"Півторагодинна стрічка охоплює червень 2023 року - саме тоді автор відвідав Україну, зокрема найгарячіші точки - Торецьк, Краматорськ, Покровськ, села довкола Бахмута, а також Херсон, Миколаїв, Одесу", - йдеться у повідомленні.

Представляючи фільм у штаб-квартирі ООН, Леві зазначив, що його команда вирішила фіксувати свідчення, "того що відбувається, - страждання і велич".

"Ми шукали ознаки національної ідентичності, культури народу, саму сутність цього, з одного боку, і з другого - ті ознаки героїзму, які випливали з цього кошмару, і були так зворушені відвагою, стійкістю, часом радістю військових", - сказав він.