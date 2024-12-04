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ТОП-7 фільмів про Різдво для створення святкового настрою

4 грудня, 2024 середа
17:16
Кіно Різдво

Пропонуємо переглянути ТОП-7 фільмів для всієї родини про приголомшливі пригоди на Різдво, дух Різдва та його особливу нескінчену магію. Гарного перегляду!

Зміст

Диво на 34-й вулиці

Miracle on 34th Street

  • США, 1994 рік.
  • Фентезі
  • Тривалість: 114 хвилин
  • IMDb: 6,5.

Сюжет: Милий, добрий, трохи наївний та повний чудес фільм про Різдво. "Диво на 34-й вулиці" варто подивитися тим, хто вже давно не вірить ні в Миколая, ні в Санту, ні в казки…

Різдвяна історія

A Christmas Carol

  • США, 2009 рік
  • Фентезі, драма
  • Тривалість: 96 хвилин
  • IMDb: 6,8

Сюжет: Екранізація класичної повісті Чарлза Дікенса. Хоча у фільмі досить похмурих сцен (з героєм спілкуються три примари, а не феї та добрі чарівники), він дуже життєствердний. Це вічна історія про те, наскільки важливо бути добрим…

Щасливого Різдва

Joyeux Noël

  • Франція, Німеччина, Великобританія, 2005 рік
  • Драма, військовий, історичний
  • Тривалість: 111 хвилин
  • IMDb: 7,7

Сюжет: Фільм, у якому Різдво святкують на війні. Не найочевидніший вибір декорацій для святкової картини, але сюжет вигадало саме життя: фільм заснований на реальних подіях, що сталися у 1914 році. Тоді на Західному фронті неофіційно припинилися бої: солдати не вели військових дій і навіть святкували Різдво разом. Чим не привід знову повірити у людство?..

Магазинчик за рогом

The Shop Around the Corner

  • США, 1940 рік
  • Драма, мелодрама, комедія
  • Тривалість: 99 хвилин
  • IMDb: 8,1

Сюжет: Дуже старий і дуже добрий фільм, який доводить, що щастя може бути просто у нас під носом, потрібно лише його помітити. Напередодні Різдва керуючий магазину подарунків Альфред Кралик, який вічно свариться з продавщицею, йде на побачення зі своєю коханою за листуванням…

Це чудове життя

It's a Wonderful Life

  • США, 1946 рік
  • Драма, сімейний
  • Тривалість: 130 хвилин
  • IMDb: 8,6

Сюжет: Це нестаріюча історія людини, яка хоче накласти на себе руки через життєві негаразди, але роздумує, коли бачить, яким би був світ без нього. Життєстверджуючий фільм, який якнайкраще підходить для Різдва…

Реальне кохання

Love Actually

  • Велика Британія, США, Франція, 2003 рік.
  • Драма, комедія
  • Тривалість: 129 хвилин
  • IMDb: 7,6

Сюжет: Фільм, який можна переглядати щоразу на Різдво. Декілька різних історій кохання, пов'язаних між собою, нагадають, яке почуття найголовніше і у свята, і в будні…

Різдвяні канікули

National Lampoon's Christmas Vacation

  • США, 1989 рік
  • Комедія
  • Тривалість: 97 хвилин
  • IMDb: 7,6

Сюжет: Дуже смішна комедія від Джона Хьюза та Чеві Чейза. Сюжет розповідає про зразкового сім'янина Кларка Грізволда, який усіма силами намагається влаштувати ідеальне Різдво, але йому постійно заважають…

 

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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