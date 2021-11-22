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FILM.UA зніме горор за мотивами бестселера Поліни Кулакової "Дівчина, яку ми вбили"

22 листопада, 2021 понедiлок
12:55
Культура

Студія придбала права на екранізацію книги письменниці, яку називають українським Стівеном Кінгом, та розпочинає роботу над проєктом

FILM.UA Group виходить на нову жанрову територію. Стартувала робота над повнометражним фільмом за мотивами популярного детектива-трилеру української письменниці Поліни Кулакової "Дівчина, яку ми вбили". Креативна продюсерка проєкту Олеся Лук’яненко розповідає: "Я прочитала книгу Поліни Кулакової буквально за ніч й одразу подумала – ось готовий сюжет для фільму. Наступного дня вже написала авторці з пропозицією про екранізацію. Студія FILM.UA ще не робила горорів, хоча цей жанр – один з найпопулярніших у світі. Тож ми спробуємо вийти на нову для нас жанрову територію й зламати стереотип, що серед українських фільмів збирають касу лише комедії".  

Приголомшливий психологічний трилер "Дівчина, яку ми вбили" став бестселером молодого видавництва "Дім Химер" – наразі вийшло вже друге видання роману. Його дія розгортається в Івано-Франківську кінця двотисячних. Історія декількох підлітків і події, які змінили їхні життя. Їх було п'ятеро - компанія друзів-розбишак. І була вона – Ліда у сукенці. Наче невинна забавка – стрибки через багаття. Хто ж знав, що іскра на нейлоновій сукні призведе до трагедії? Хто ж знав, що для Ліди той стрибок стане фатальним? За сімнадцять років вони зберуться, щоб відновити стару дружбу. Але хтось захоче помститися. От тільки хто? Хто змусить 2стрибати" їх? Один за одним таємничий месник убиватиме друзів. І, здається, моторошну пастку готували заздалегідь.

Поліна Кулакова – авторка романів і короткої прози в жанрах містичного детективу, гостросоціального та психологічного трилеру. "Дівчина, яку ми вбили" став третім романом письменниці. Вона коментує плани екранізації: "Мені здається, що цього прагне мало не кожен сучасний письменник: великі наклади, переклади іноземними мовами та екранізації. Я не виняток. Побачити свою історію, втіленою на екрані, – це смілива фантазія! Коли я прочитала повідомлення від продюсерки Олесі Лук’яненко, осягнула, що це насправді, відчула безмежне щастя. Мрія наблизилася до втілення – ущипніть мене хто-небудь! «Дівчинка» рекордсменка серед усіх моїх творів. Вона найбільш популярна й упізнавана. Тож я з нетерпінням чекаю того дня, коли зможу побачити її перевтілення в кіно".

Екранне втілення "Дівчини, яку ми вбили" збігатиметься зі світовим трендом, що обіцяє стрічці широкі перспективи – передусім, модою на 90-ті роки, яскравим кінопроявом яких були слешери та горори. 

Наразі розпочато роботу над сценарієм. Прем’єра фільму очікується в 2023 році.

Кіно
література
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