Про порядок виступів учасників повідомили на офіційному сайті Eurovision World.

У суботу, 14 травня, у Турині (Італія) відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022. О 22.00 за Києвом конкурс транслюватиме Суспільне.Культура, Суспільне. Євробачення, а також Facebook Євробачення і YouTube Євробачення Україна. Також трансляцію вестиме радіо "Промінь" та телеканал UA: Культура.

За день до фіналу пройшло традиційне жеребкування, під час якого став відомий порядок виступів представників різних країн. Конкурувати українцям доведеться ще з 24 фіналістами.

Відкриє великий фінал представник Чехії - гурт We Are Domi, а завершальним стане виступ співака Стефана з Естонії. Kalush Orchestra заспіває під номером 12.

Порядок виступів учасників у фіналі:

Чехія: We Are Domi – Lights Off Румунія: WRS – Llámame Португалія: Маро – Saudade, saudade Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry Франція: Алван та Ахез – Fulenn Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Вірменія: Роза Лінн - Snap Італія: Mahmood та BLANCO – Brividi Іспанія: Шанель – SloMo Нідерланди: S10 – De diepte Україна: Kalush Orchestra – Stefania Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars Моніка Лю – Sentimentai Азербайджан: Надір Рустемлі - Fade to black Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You Греція: Аманда Тенфіорд – Die Together Ісландія: Сігга, Бета та Елін – Með hækkandi sól Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same Великобританія: Сем Райдер – Space Man Польща: Ochman – River Сербія: Konstrakta-In Corpore Sano Естонія: Stefan – Hope

Список із 25 фіналістів сформувався за результатами першого та другого півфіналів. З кожного у наступний тур пройшли по 10 конкурсантів, решта 5 – представники країн-засновниць Євробачення та спонсори (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція).

Станом на 11:00 13 травня букмекери прогнозують перемогу України у 59%. У фіналі жителі України можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України - гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

З першого півфіналу до фіналу конкурса пройшов український гурт Kalush Orchestra.

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