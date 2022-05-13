Фінал Євробачення-2022: під яким номером виступить Kalush Orchestra
Організатори Євробачення-2022 оголосили порядок проведення Великого фіналу 14 травня. Представники України – реп-колектив Kalush Orchestra – вийдуть на сцену під 12 номером
Про порядок виступів учасників повідомили на офіційному сайті Eurovision World.
У суботу, 14 травня, у Турині (Італія) відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022. О 22.00 за Києвом конкурс транслюватиме Суспільне.Культура, Суспільне. Євробачення, а також Facebook Євробачення і YouTube Євробачення Україна. Також трансляцію вестиме радіо "Промінь" та телеканал UA: Культура.
За день до фіналу пройшло традиційне жеребкування, під час якого став відомий порядок виступів представників різних країн. Конкурувати українцям доведеться ще з 24 фіналістами.
Відкриє великий фінал представник Чехії - гурт We Are Domi, а завершальним стане виступ співака Стефана з Естонії. Kalush Orchestra заспіває під номером 12.
Порядок виступів учасників у фіналі:
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Румунія: WRS – Llámame
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Франція: Алван та Ахез – Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Роза Лінн - Snap
- Італія: Mahmood та BLANCO – Brividi
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Моніка Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надір Рустемлі - Fade to black
- Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
- Греція: Аманда Тенфіорд – Die Together
- Ісландія: Сігга, Бета та Елін – Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same
- Великобританія: Сем Райдер – Space Man
- Польща: Ochman – River
- Сербія: Konstrakta-In Corpore Sano
- Естонія: Stefan – Hope
Список із 25 фіналістів сформувався за результатами першого та другого півфіналів. З кожного у наступний тур пройшли по 10 конкурсантів, решта 5 – представники країн-засновниць Євробачення та спонсори (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція).
Станом на 11:00 13 травня букмекери прогнозують перемогу України у 59%. У фіналі жителі України можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України - гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.
- З першого півфіналу до фіналу конкурса пройшов український гурт Kalush Orchestra.
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