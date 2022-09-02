Фінляндія надасть Україні більше оборонних матеріалів у рамках восьмого пакета військової допомоги
Фінляндія заявила про восьмий пакет військової допомоги Україні, уряд надасть більше оборонних матеріалів
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
Президент Фінляндії Саулі Нійністе за пропозицією уряду країни ухвалив рішення про надання Україні більше оборонної допомоги. Це вже восьмий пакет військової допомоги з Фінляндії для нашої країни.
"Оборонна операція України триває, потреба у допомозі, як і раніше, велика. Тому ми надішлемо новий пакет оборонного обладнання", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
Допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і потреби Сил оборони.
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