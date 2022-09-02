Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе за пропозицією уряду країни ухвалив рішення про надання Україні більше оборонної допомоги. Це вже восьмий пакет військової допомоги з Фінляндії для нашої країни.

"Оборонна операція України триває, потреба у допомозі, як і раніше, велика. Тому ми надішлемо новий пакет оборонного обладнання", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і потреби Сил оборони.

Митниця Фінляндії підтвердила, що відповідно до санкцій ЄС проти Росії конфіскує євро в російських туристів, які повертаються додому.

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін закликала до посилення санкцій проти Росії та допустила, що Захід мав би від початку діяти жорсткіше, ніж це було зроблено.

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