Фінляндія перемогла Канаду в фіналі ЧС з хокею
Збірна Фінляндії перемогла Канаду у фінальному матчі чемпіонату світу з хокею
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вирішальній грі турніру в Гельсінкі фіни перемогли канадців у овертаймі з рахунком 4:3. У матчі за третє місце Чехія переграла США - 8:4.
Фінляндія виграла другий поспіль великий турнір у 2022 році. У лютому фіни стали переможцями Олімпіади в Пекіні.
На ЧС-2022 не виступала збірна Росії, яку відсторонили від турніру після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Чемпіонат світу з хокею
Гельсінкі (Фінляндія)
29 травня
Фінал
Фінляндія – Канада 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)
Матч за третє місце
Чехія – США 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)
- 27 травня збірні Росії та Білорусі були відсторонені від чемпіонату світу з хокею - 2023.
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