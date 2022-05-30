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Фінляндія перемогла Канаду в фіналі ЧС з хокею

30 травня, 2022 понедiлок
08:23
Спорт Збірна Фінляндії з хокею

Збірна Фінляндії перемогла Канаду у фінальному матчі чемпіонату світу з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У вирішальній грі турніру в Гельсінкі фіни перемогли канадців у овертаймі з рахунком 4:3. У матчі за третє місце Чехія переграла США - 8:4. 

Фінляндія виграла другий поспіль великий турнір у 2022 році. У лютому фіни стали переможцями Олімпіади в Пекіні. 

На ЧС-2022 не виступала збірна Росії, яку відсторонили від турніру після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

Чемпіонат світу з хокею 

Гельсінкі (Фінляндія)

29 травня 

Фінал

Фінляндія – Канада 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Матч за третє місце

Чехія – США 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

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