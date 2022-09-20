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Фінляндія пропонує включити візовий бан для росіян до санкцій ЄС

20 вересня, 2022 вiвторок
17:35
війна з Росією санкції проти Росії

Фінляндія 20 вересня направила Європейській комісії листа з пропозицією запровадити загальні рекомендації для всіх країн Шенгенської зони щодо скасування чи визнання недійсними віз, виданих громадянам Росії, та обмежень на їхній в’їзд

Про це повідомило міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Фінляндія просить про рекомендацію, згідно з якою всі країни Шенгенської зони, попереджаючи в’їзд російських громадян через свої кордони, водночас будуть або визнавати недійсними, або скасовувати візи таких осіб чи забороняти їм в’їзд відповідно до стандартних практик", – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, там додається, що у такому  випадку інформація про громадянина РФ, якому заборонили в’їзд, буде занесена в інформаційну систему Шенгену, і в результаті инші держави-члени можуть також не допустити потрапляння цієї людини в Шенгенську зону.

"Під час зустрічі міністрів закордонних справ 19 вересня Фінляндія запропонувала включити питання туристичних віз до санкцій Європейського Союзу для зміцнення єдності ЄС. Фінляндія вважає, що важливо вживати заходів для досягнення спільної позиції ЄС щодо візових обмежень для громадян РФ", – наголошує фінське МЗС.

  • У кінці серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС.
  • У п'ятницю, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня.
  • Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона в'їзду росіян у Польщу та країни Балтії.

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Фінляндія
Шенгенська зона
санкції ЄС проти Росії
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