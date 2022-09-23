Фінляндія ухвалила рішення про "суттєві обмеження" на в’їзд росіян

Про це йдеться в пресрелізі фінського уряду.

Зазначається, що уряд Фінляндії найближчим часом оголосить про принципове рішення "стосовно суттєвого обмеження на в’їзд для громадян Росії та видачу віз, засноване на суттєвій шкоді міжнародному становищу" країни.

Очікується, що деталі рішення будуть оголошені пізніше у п’ятницю.

Раніше на тлі оголошення часткової мобілізації в РФ міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.

31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС

Пізніше на зустрічі у Празі міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

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