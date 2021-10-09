Фінляндія - Україна: стартові склади команд

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна: П'ятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Циганков, Ярмоленко, Яремчук

Фінляндія: Градецькі, Райтала, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Йоел Пог'янпало, Пуккі

Україна після 5 матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція лідирує з 12 пунктами після 6 ігор. Фінляндія з 5 балами після 4 матчів йде третьою.

Матч Фінляндія - Україна розпочнеться у Гельсінкі о 19:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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