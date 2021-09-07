Фінляндія зніме обмеження, коли буде вакциновано 80% населення

Про це повідомляє Yle, передає Європейська правда.

Уряд Фінляндії домовився про стратегію виходу з коронавірусної кризи і подальшої боротьби з епідемією - однією з умов зняття обмежень став достатній рівень вакцинації населення.

Прем'єр-міністр Санна Марін заявила, що головна зміна полягає в тому, що мета більше не в придушенні вірусу, а в тому, щоб зберегти суспільство відкритим і продовжити нормальне життя.

За даними міністерства соціальних справ і охорони здоров'я Фінляндії, система, при якій обмеження вводяться в залежності від статистики інфікованих, застаріла.

Фінляндія також відмовляється від вимоги соціального дистанціювання в два метри. Рекомендація працювати дистанційно буде діяти в Фінляндії до кінця вересня.

Необхідний рівень вакцинації, за оцінкою уряду, буде досягнутий до середини жовтня.