Фінляндія зніме обмеження, коли буде вакциновано 80% населення
Влада Фінляндії вважає, що суспільство може повернутися до нормального функціонування, коли двома дозами вакцини буде щеплено як мінімум 80% населення
Про це повідомляє Yle, передає Європейська правда.
Уряд Фінляндії домовився про стратегію виходу з коронавірусної кризи і подальшої боротьби з епідемією - однією з умов зняття обмежень став достатній рівень вакцинації населення.
Прем'єр-міністр Санна Марін заявила, що головна зміна полягає в тому, що мета більше не в придушенні вірусу, а в тому, щоб зберегти суспільство відкритим і продовжити нормальне життя.
За даними міністерства соціальних справ і охорони здоров'я Фінляндії, система, при якій обмеження вводяться в залежності від статистики інфікованих, застаріла.
Фінляндія також відмовляється від вимоги соціального дистанціювання в два метри. Рекомендація працювати дистанційно буде діяти в Фінляндії до кінця вересня.
Необхідний рівень вакцинації, за оцінкою уряду, буде досягнутий до середини жовтня.
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