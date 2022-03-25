Фінляндія зупиняє залізничне сполучення з РФ
Національний залізничний оператор Фінляндії припиняє сполучення між Гельсінкі та Санкт-Петербургом, закриваючи для росіян один з останніх маршрутів громадського транспорту до ЄC
Про це повідомляє Reuters.
Національний залізничний оператор Фінляндії VR припиняє сполучення між Гельсінкі та Санкт-Петербургом у понеділок, 28 березня.
За словами керівника пасажирського сполучення Топі Сімоли, враховуючи санкції проти Росії, оператор VR отримав вказівку від держави, що більше не доцільно відправляти рейси Allegro до Санкт-Петербурга.
"Тож ми поки що призупиняємо рух", - сказав Сімола.
Потяги з Росії до столиці Фінляндії Гельсінкі були переповнені росіянами від початку російського вторгнення в Україну. Наразі кордон між Фінляндією та РФ залишається відкритим для перетину приватним автомобілем.
Міністерка Тітті Туппурайнен, відповідальна за державні холдинги, заявила газеті Helsingin Sanomat, що однією з цілей збереження залізничного сполучення дотепер було дозволити фінам, які живуть у Росії, повернутися до Фінляндії.
"Тепер очевидно, що ситуація щодо Allegro змінилася, і продовження руху Allegro більше не є доцільним з точки зору державного власника", - сказала.
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