Фінляндія зупиняє залізничне сполучення з РФ

Про це повідомляє Reuters.



Національний залізничний оператор Фінляндії VR припиняє сполучення між Гельсінкі та Санкт-Петербургом у понеділок, 28 березня.



За словами керівника пасажирського сполучення Топі Сімоли, враховуючи санкції проти Росії, оператор VR отримав вказівку від держави, що більше не доцільно відправляти рейси Allegro до Санкт-Петербурга.



"Тож ми поки що призупиняємо рух", - сказав Сімола.



Потяги з Росії до столиці Фінляндії Гельсінкі були переповнені росіянами від початку російського вторгнення в Україну. Наразі кордон між Фінляндією та РФ залишається відкритим для перетину приватним автомобілем.



Міністерка Тітті Туппурайнен, відповідальна за державні холдинги, заявила газеті Helsingin Sanomat, що однією з цілей збереження залізничного сполучення дотепер було дозволити фінам, які живуть у Росії, повернутися до Фінляндії.



"Тепер очевидно, що ситуація щодо Allegro змінилася, і продовження руху Allegro більше не є доцільним з точки зору державного власника", - сказала.



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