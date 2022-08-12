Фінська Amnesty International втратила близько 400 донорів після звіту, в якому організація закидала ЗСУ наражання цивільних на ризик

Про це заявив керівник фінського відділення Amnesty International Франк Йоханссон.

"Це була величезна помилка в плані комунікації, яка призвела до втрати довіри до роботи, проведеної Amnesty", - сказав він.

За його словами, у звіті про ЗСУ нібито не було достатнього контексту, і в ньому недостатньо чітко йшлося про те, що організація засуджує військові дії Росії.

Пізніше у відставку після звіту про українських військових подали 80 членів норвезького філіалу Amnesty International. 60 осіб заявили про звільнення на знак протесту проти організації, а інші 20 — не пояснили причину відставки.

4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази й розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається. Заступник очільника МЗС Польщі Пшидач наголосив, що звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію.

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