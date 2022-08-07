Amnesty International вибачається за свій звіт, але відмовлятися від висновків щодо ЗСУ не буде

Про це йдеться у листі AI, надісланому Reuters

Організація заявила, що глибоко шкодує, через "страждання та гнів", які спричинив звіт.

Також там запевнили, що їхнім пріоритетом у цьому та будь-якому "конфлікті" є забезпечення захисту цивільних.

"Це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили останній матеріал дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про завданий біль", - написали вони.

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В електронному листі організація повідомила, що виявила українських військових поряд із цивільними будинками в 19 містах і селах. Бійці нібито наражали їх на ризик російського обстрілу.

"Це не означає, що Amnesty International вважає українські війська відповідальними за порушення, скоєні російськими військами, або що українські військові не вживають належних запобіжних заходів в інших місцях країни", - зазначила організація.

Нагадаємо, міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.

Голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав звіт AI про ЗСУ "інформаційною отрутою і диверсією".

Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський розповів, що в неурядовій правозахисній організації "Amnesty International" не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International та сказала, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б.

На знак незгоди з позицією керівництва організації очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук 5 серпня 2022 року заявила про звільнення.

Британська газета The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путіна й закликала "піти зі сцени".