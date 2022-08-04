Звіт Amnesty International пробує перекласти відповідальність з агресора на жертву, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International, де Україну звинувачують у "порушенні законів війни" та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста
Про це він сказав під час вечірнього звернення.
"Ми побачили сьогодні звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву. Немає й не може бути – навіть гіпотетично – жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися.", - сказав президент.
За словами Зеленського, внаслідок російських ударів по Україні знищено майже 200 одних лише релігійних споруд, 900 медичних закладів, 2200 освітніх закладів, сотні шкіл і садочків та десятки університетів. Презент у зверненні пригадав удари окупантів з артилерії та мінометів по чергах людей за водою, по зупинках громадського транспорту та по табору з військовополоненими в Оленівці.
"І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними", - додав Зеленський.
- Неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Офіційні представники України заперечують і називають заяву маніпуляцією.
- Український офіс Amnesty International заявив, що не має відношення до підготовки цього звіту.
- Міністр оборони прокоментував доповідь правозахисної організації Amnesty International. Резніков вважає, що у матеріалі автори намагалися зрівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, що, за його словами, "свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет".
- Генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
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