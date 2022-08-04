Звіт Amnesty International пробує перекласти відповідальність з агресора на жертву, - Зеленський

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

"Ми побачили сьогодні звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву. Немає й не може бути – навіть гіпотетично – жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися.", - сказав президент.

За словами Зеленського, внаслідок російських ударів по Україні знищено майже 200 одних лише релігійних споруд, 900 медичних закладів, 2200 освітніх закладів, сотні шкіл і садочків та десятки університетів. Презент у зверненні пригадав удари окупантів з артилерії та мінометів по чергах людей за водою, по зупинках громадського транспорту та по табору з військовополоненими в Оленівці.

"І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними", - додав Зеленський.

Неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Офіційні представники України заперечують і називають заяву маніпуляцією.

Український офіс Amnesty International заявив, що не має відношення до підготовки цього звіту.

Міністр оборони прокоментував доповідь правозахисної організації Amnesty International. Резніков вважає, що у матеріалі автори намагалися зрівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, що, за його словами, "свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет".

Генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.

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