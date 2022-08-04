Очільниця Amnesty International відповіла на критику звіту організації

Про це вона написала у twitter.

"Українські та російські тролі в соціальних мережах: усі вони сьогодні атакують розслідування Amnesty International. Це називається пропаганда війни, дезінформація, дезінформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів", - сказала вона.

Неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Офіційні представники України заперечують і називають заяву маніпуляцією.

Український офіс Amnesty International заявив, що не має відношення до підготовки цього звіту.

Міністр оборони прокоментував доповідь правозахисної організації Amnesty International. Резніков вважає, що у матеріалі автори намагалися зрівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, що, за його словами, "свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb