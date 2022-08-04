Очільниця Amnesty International відповіла на критику звіту організації
Генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди
Про це вона написала у twitter.
"Українські та російські тролі в соціальних мережах: усі вони сьогодні атакують розслідування Amnesty International. Це називається пропаганда війни, дезінформація, дезінформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів", - сказала вона.
- Неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Офіційні представники України заперечують і називають заяву маніпуляцією.
- Український офіс Amnesty International заявив, що не має відношення до підготовки цього звіту.
- Міністр оборони прокоментував доповідь правозахисної організації Amnesty International. Резніков вважає, що у матеріалі автори намагалися зрівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, що, за його словами, "свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет".
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