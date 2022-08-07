Порошенко про скандальний звіт Amnesty International: це інформаційна отрута і диверсія проти України

Відповідне відео 7 серпня 2022 року з'явилося на фейсбуці політика.

Порошенко закликав міжнародних журналістів та організації не брати участь у гібридній війні кремля.

"Ця війна є війною безпрецедентною. Таких війн до цього не було. І одним з елементів цієї війни, яка ведеться з 2014 року вже дев’ятий рік, є її гібридний характер. В даному випадку крім прямих дій на фронті є інформаційні диверсії. Коли використовуються політики, яких підтримує або фінансує росія. Це дуже небезпечна загроза. Коли використовуються неурядові організації. Коли використуються засоби масової інформації", - пояснив п’ятий президент.

Читайте також: Марина Данилюк-Ярмолаєва. Корисні для РФ. Як Amnesty International дискредитувала захисників України?

"В такому випадку є ті, хто знають, що вони роблять, а є ті, хто запускає інформаційну диверсію, отруту, обдурюють чесних журналістів або чесних громадських діячів, які в такий спосіб вимушено грають на путіна. Мені з цього приводу дуже шкода. Я переконаний в тому, що зараз в умовах гібридної агресії і неурядові організації, і журналісти мають набагато більш відповідально ставитися до своєї місії для того, щоб не допускати такого абсурду, який ми почули у звіті Amnesty International", – наголосив Порошенко.

"Нас не гріє, що там сказано, що росія припускається дуже великих порушень міжнародного права. Це якраз путінській наратив. Бо путінський наратив звучить таким чином: "не все так однозначно", "треба розібратися", "винні з обох сторін". Автор цього – в кремлі", – переконаний Петро Порошенко.

Читайте також: Церква не повинна говорити про "конфлікт" Росії з Україною. Це не "конфлікт", а агресія і воєнні злочини, - предстоятель УГКЦ Святослав

"У мене прохання, використовуючи цей наш ефір, в тому числі і для Франції і для Європи – не вірте цьому, не попадайтеся на цей гачок, відкидайте путінські наративи. Бо так відповідально, як Збройні Сили України ставляться до дотримання міжнародного права, дотримання правил і звичаїв війни, ми стовідсотково не маємо прикладів у світі", – зазначає Порошенко.

"Є зафіксоване в статуті ООН право на самооборону. І коли на нас напав ворог, ми маємо право боронити свій дім, свої сім`ї своїх батьків і своїх дітей. В цих умовах безумовно заведення путінських наративів через шановні організації, які викликають довіру, є надзвичайно небезпечним. Ми безумовно не маємо цього допускати у майбутньому", – резюмує п’ятий Президент.

Нагадаємо, міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.

Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський розповів, що в неурядовій правозахисній організації "Amnesty International" не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International та сказала, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б.

На знак незгоди з позицією керівництва організації очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук 5 серпня 2022 року заявила про звільнення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb