Про це вона написала у твітері.

"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - написала пані посол.

Нагадаємо, неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Офіційні представники України заперечують і називають заяву маніпуляцією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International, де Україну звинувачують у "порушенні законів війни" та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста

Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський розповів, що в неурядовій правозахисній організації "Amnesty International" не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю

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