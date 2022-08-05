Мирним мешканцям України загрожують ракети, зброя та мародерство РФ: посол Великої Британії відреагувала на заяву Amnesty International
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International, сказавши, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б
Про це вона написала у твітері.
"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - написала пані посол.
- Нагадаємо, неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Офіційні представники України заперечують і називають заяву маніпуляцією
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