В Amnesty International не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю, - правозахисник Яворський
Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський розповів, що в неурядовій правозахисній організації "Amnesty International" не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю
Правозахисник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Представники Amnesty International не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю, яка має право на існування. Такі заяви росіян для них абсолютно не серйозні, вони не можуть повірити, що хтось у сучасному світі може робити такі публічні заяви, атакувати таку велику державу як Україна й стверджувати, що ми не повинні існувати, що ми помилка історії", - зазначив Яворський.
Експерт додав, що багато людей досі не усвідомлюють, наскільки війна Росії проти України жорстока.
"Експерти Amnesty International не усвідомлюють, наскільки ця війна жорстока, всеосяжна й нагадує ІІ світову. Коли вони кажуть про якісь військові дії, то уявляють невеликі сутички між двома арміями. Їм складно уявити, що у Європі йде війна такого рівня жорсткості, що в щоденному режимі бомбардуються міста. У цьому відриві від контексту вони не бачать жахів війни, тому вони припускають, що це дрібниці", - зауважив Володимир Яворський.
- 4 серпня неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Офіційні представники України заперечують і називають заяву маніпуляцією.
- Український офіс Amnesty International заявив, що не має відношення до підготовки цього звіту.
- Міністр оборони прокоментував доповідь правозахисної організації Amnesty International. Резніков вважає, що у матеріалі автори намагалися зрівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, що, за його словами, "свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет".
- Генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що таким чином Amnesty International намагається амністувати державу-терористку Росію.
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