Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Покальчук.

"Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію. Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту і з продумуванням наслідків. А головне, я переконана, що наші дослідження мають робитись скрупульозно і з думкою про людей, чиє життя часто напряму залежить від слів і вчинків міжнародних організацій", - заявила Покальчук.

Вона також зазначила, що український офіс організації закликав Amnesty International врахувати під час написання доповіді позицію української сторони та звернутися до Міністерства оборони України. За словами Покальчук, організація дала міноборони занадто мало часу на відповідь.

"Справа в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників. І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю", - прокоментувала Покальчук доповідь організації.

Неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Подоляк і Лубінець жорстко відповіли організації

Згодом президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста

Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський розповів, що в неурядовій правозахисній організації "Amnesty International" не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю

Пізніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International та сказала, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б