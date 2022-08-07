The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путіна й закликала "піти зі сцени"

Про це повідомили на сайті видання.

Журналісти заявили, що позицію Amnesty International можна прирівняти до дій пацифістки Віри Бріттейн та її прихильників у 1945 році, які після новин про нацистські табори смерті в Європі заявили, що інформація про ці звірства були опубліковані частково для виправдання бомбардувань німецьких міст антигітлерівською коаліцією.

The Times вважають абсолютно правим президента Володимира Зеленського, який заявив, що організація перекладає відповідальність з агресора на жертву.

Читайте також: Марина Данилюк-Ярмолаєва. Корисні для РФ. Як Amnesty International дискредитувала захисників України

Окрім цього, у газеті нагадали, що Amnesty International "не вперше принижується" перед Кремлем, адже минулого року вони скасували визнання в'язнем сумління росіянина Олексія Навального.

На думку журналістів, репутацію Amnesty вже не врятувати.

"Колись поважна гуманітарна кампанія Amnesty сьогодні демонструє сумну байдужість до пригнічення. Показавши себе м'якою до злочинів і м'якою до фашизму, вона повинна мати пристойність піти зі сцени", - підсумували The Times.

Нагадаємо, міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.

Голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав звіт AI про ЗСУ "інформаційною отрутою і диверсією".

Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський розповів, що в неурядовій правозахисній організації "Amnesty International" не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International та сказала, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б.

На знак незгоди з позицією керівництва організації очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук 5 серпня 2022 року заявила про звільнення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb