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Звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію, - заступник очільника МЗС Польщі Пшидач

8 серпня, 2022 понедiлок
18:50
Світ Amnesty International

Заступник міністра закордонних справ Польщі вважає, що скандальний звіт Amnesty International є ознакою "далекосяжного ступеня відірваності від реальності" організації

Про це інформує Polskie Radio.

Віцеміністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що останній звіт Amnesty International, в якому організація заявляє, що українська армія нібито порушує правила збройного конфлікту, негативно впливає на довіру до організації.

Пшидач сказав, що був здивований оприлюдненим звітом, особливо після того, що йому вдалося побачити на власні очі під час візиту до Києва та його околиці.

На думку політика, звіт свідчить про "далекосяжний ступінь відірваності від реальності" організації. На думку міністра, російський вплив в Amnesty International дуже сильний.

"Після побачених подій в Україні. Після вбивств, скоєних російськими військами, які ми бачили в Ірпені, в Бучі. Після того, як ми бачили атаковані цивільні будинки - я на власні очі бачив це під Києвом, розбомблені квартали, розбомблені будинки, розбомблені торгові центри. І єдине, що Amnesty International здатна зробити після кількох місяців війни, це такий звіт. Це показує, що ступінь їх відриву від реальності є величезним. Як і ступінь ідеологізації", - зазначив заступник міністра.

"Я вважаю – і говорю це з усією відповідальністю, – що, на жаль, російський вплив там теж, ймовірно, дуже сильний, тому що інакше це пояснити не можна. Треба мати це на увазі. З кожним наступним звітом цієї організації ми повинні про це памʼятати, тому що (факт можливого впливу РФ, - ред.), на жаль, також впливає на довіру до роботи цієї організації", – додав Пшидач.

  • Нагадаємо, 4 серпня, міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. 
  • Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.
  • Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
  • 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
  • Стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту про війну в Україні свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях

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